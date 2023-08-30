Режиссер «Джона Уика» не торопится с пятым фильмом

Чад Стахелски заявил, что планирует заняться другими проектами

Чад Стахелски пока не определился, за какой проект он возьмется дальше, но в ближайшее время это точно будет не очередной ДЖОН УИК.

Режиссер рассказал в интервью подкасту Happy Sad Confused, что они с Киану Ривзом регулярно общаются, но идей для пятого фильма у них пока нет.

«Если я сейчас спрошу Киану, мол, ну что, будем делать пятого ДЖОНА УИКА, он скажет – конечно! Но потом спросит меня, о чем будет кино, а я не имею ни малейшего понятия! Вот и все. Хочется заняться немного другими вещами, но поверьте, если я буду ехать в машине или выгуливать собаку, и что-то придет мне голову, то уже через 30 секунд мы с Киану окажемся на созвоне и начнем креативить», – подчеркнул Стахелски.

Прошлый фильм франшизы, ДЖОН УИК 4, заработал в мировом прокате более $426 млн.

Фото: кадр со съемок фильма ДЖОН УИК 4