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Российский рынок видеосервисов может сократиться на 46% по итогам 2022 года

Автор: Виолетта Палий

28 апреля 2022

При позитивном сценарии компания J'son & Partners Consulting прогнозирует падение на 18%

Компания J'son & Partners Consulting представила итоги рынка легальных видеосервисов в России за 2021 год. БК ознакомился с ключевыми тезисами исследования. 

По данным аналитиков, общая выручка легальных видеосервисов на территории России по итогам минувшего года составила 98,9 млрд рублей без НДС. После скачка в 2019 году (65,7%) и замедления роста в 2020-м (50,4%), выручка в 2021 году увеличилась на 59,8%.

Кроме того, в общемировом рынке доля России по результатам 2021 года составила 1,1%, которые являются рекордными за минувшие 8 лет.

Выручка по SVoD-модели дистрибуции контента (подписной модели) составила 47,8 млрд рублей и превысила выручку по AVoD-модели (рекламной модели), которая оказалась на уровне 44,8 млрд. Подписка выросла как следствие высокого интереса к оригинальным и эксклюзивным продуктам, которые недоступны по рекламной модели, а рост всего рынка, в частности, обусловлен бумом оригинальных проектов: по оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, в 2021 году на онлайн-платформах вышло 87 тайтлов против 38 в 2020 году.

По данным онлайн-исследования компании, проведенном в российских городах с населением от 100 тысяч человек, наиболее популярными с точки зрения подписки являются видеосервисы «Кинопоиск» (18% опрошенных), IVI (17,8% опрошенных) и Okko (15,1% опрошенных). При этом «Кинопоиск» впервые стал лидером в этом исследовании.

По объему фактической подписки лидерами стали три видеосервиса, которые также являются частью экосистем, — «Кинопоиск» (12 млн подписчиков), вторую строчку занял Okko с 5,6 млн, и замыкает тройку лидеров Kion с 4 млн подписчиков. Указанные значения показывают объем экосистемных подписок, в которые входит доступ к видеосервисам.

J'son & Partners Consulting прогнозирует, что по итогам 2022 года рынок может упасть на 46,3% — тогда выручка видеосервисов составит 53,2 млрд рублей. Кроме того, рекламная выручка в онлайне может упасть более чем на 60%, что непосредственно отразится на сервисах, которые работают по AVoD-модели. В случае относительно позитивного сценария — при быстром завершении активной фазы кризиса, росте объема оригинальных проектов видеосервисов и восстановлении сотрудничества с зарубежными компаниями — падение будет менее масштабным. Так, аналитики прогнозируют сокращение выручки в 2022 году на 18% с восстановлением до уровня около 100 млрд рублей к 2024 году. 

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