Режиссер «Дэдпула 2» может снять новый «Мир Юрского периода»

Сценарий грядущей картины написал Дэвид Кэпп

Universal Pictures готовит новую часть франшизы МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА – по сообщению Deadline, студия приступила к переговорам с режиссером БЫСТРЕЕ ПУЛИ и ДЭДПУЛА 2 Дэвидом Литчем насчет постановки картины.

Инсайдеры отмечают, что боссы Universal очень высоко оценили работу Литча на комедийном боевике КАСКАДЕРЫ с Райаном Гослингом, который выйдет в американский прокат в мае, и полагают, что он может «освежить» франшизу.

Автором сценария очередного МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА выступает Дэвид Кэпп, работавший над первым и вторым ПАРКОМ ЮРСКОГО ПЕРИОДА вместе с Майклом Крайтоном. Утверждается, что это будет совершенно новая история, поэтому в проект не вернутся герои прошлых частей.

Релиз картины предварительно запланирован на 2 июля 2025 года.

Фото: кадр из фильма МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО