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Казахстан определился с кандидатом на соискание премии «Оскар»

Автор: Илья Кувшинов

24 сентября 2024

Российская премьера «Бауырына салу» состоялось в рамках фестиваля «Дух огня»

Драма БАУЫРЫНА САЛУ представит Казахстан в грядущей оскаровской гонке. Лента Асхата Кучинчирекова на днях стала обладателем главной награды национальной кинопремии «Тулпар» и, по условиям конкурса, оказалась официально выдвинута на соискание премии Киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В центре повествования – мальчик, которого по старой кочевой традиции после рождения отдали на воспитание бабушке. После ее смерти Ерсултану приходится возвращаться к родителям и строить отношения с, по сути, чужими ему людьми.

Российская премьера БАУЫРЫНА САЛУ состоялась в этом году на кинофестивале «Дух огня», где проект был удостоен главного приза смотра за лучший дебютный фильм.

Номинанты на 97-ю премию «Оскар» будут объявлены 17 января 2025 года, а сама церемония состоится в Dolby Theatre 2 марта.

Фото: кадр из фильма БАУЫРЫНА САЛУ

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