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«Холоп 2» обогнал «Аватара» по сборам в российском прокате

Автор: Илья Кувшинов

27 января 2024

Комедия Клима Шипенко стала вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката

ХОЛОП 2 стал вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката.

Согласно данным ЕАИС на 13:30 (мск) 27 января, кассовые сборы отечественной комедии составили 3,52 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.

Долгое время самым кассовым фильмом в России оставался АВАТАР (3,517 млрд рублей), однако в прошлом году это звание ушло отечественному ЧЕБУРАШКЕ (6,8 млрд рублей).

Стоит отметить, что сиквелу ХОЛОПА пока не удалось обогнать ленту Джеймса Кэмерона по количеству зрителей – картину с Милошем Биковичем и Аглаей Тарасовой на сегодняшний день посмотрели 8,95 млн человек, в то время как аудитория АВАТАРА составила 13,4 млн.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

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