«Холоп 2» обогнал «Аватара» по сборам в российском прокате
Комедия Клима Шипенко стала вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката
ХОЛОП 2 стал вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката.
Согласно данным ЕАИС на 13:30 (мск) 27 января, кассовые сборы отечественной комедии составили 3,52 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Долгое время самым кассовым фильмом в России оставался АВАТАР (3,517 млрд рублей), однако в прошлом году это звание ушло отечественному ЧЕБУРАШКЕ (6,8 млрд рублей).
Стоит отметить, что сиквелу ХОЛОПА пока не удалось обогнать ленту Джеймса Кэмерона по количеству зрителей – картину с Милошем Биковичем и Аглаей Тарасовой на сегодняшний день посмотрели 8,95 млн человек, в то время как аудитория АВАТАРА составила 13,4 млн.
Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2