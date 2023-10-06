Крис Рок снимет байопик про Мартина Лютера Кинга

Исполнительным продюсером картины выступит Стивен Спилберг

Universal Pictures готовится к запуску байопика о Мартине Лютере Кинге – студия приобрела опцион на адаптацию книги Джонатана Эйга «Кинг: Жизнь» (King: A Life). Deadline сообщает, что режиссерское кресло проекта займет Крис Рок, а исполнительным продюсером выступит Стивен Спилберг.

Утверждается, что переговоры находятся на финальной стадии.

Стоит отметить, что для Рока это будет уже четвертый полный метр. Последняя, на данный момент, режиссерская работа звезды – драмеди ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ – стала в 2014 году самой дорогой продажей в рамках кинофестиваля в Торонто: тогда Paramount приобрела мировые права на ленту за $12,5 млн.

Книга Эйга о докторе Кинге, появившаяся на прилавках книжных магазинов в мае, уже стала бестселлером в США. Критики отмечают, что это максимально полная биография борца за гражданские права, потому что там используется много новой информации – в том числе и недавно рассекреченные данные Федерального бюро расследований (FBI).

Фото: кадр со съемок фильма ГЛАВА ГОСУДАРСТВА