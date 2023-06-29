«Кинопоиск» выступит соинвестором нового фильма Гая Ричи

В проекте примут участие Джейк Джилленхолл и Генри Кавилл

«Кинопоиск» выступит соинвестором и дистрибьютором нового фильма Гая Ричи. Об этом БК сообщили четыре анонимных источника на рынке. По неподтвержденным данным, сделка оценивается минимум в $10 млн. В эту сумму входят стоимость прав на картину на рынки Восточной Европы, а также инвестиции в производство ленты. Съемки картины начнутся этим летом в Испании.

В остросюжетной картине, которая пока не имеет названия, примут участие Генри Кавилл, Джейк Джилленхолл и Эйса Гонсалес. Согласно синопсису, Ричи снимет комедийный боевик в своем фирменном стиле про двух специалистов по экстренной эвакуации, которым нужно найти способ спасти высокопоставленную переговорщицу.

Гай Ричи написал оригинальный сценарий и выступит продюсером ленты вместе с Айвеном Аткинсоном и Джоном Фридбергом из Black Bear International. Вместе они продюсировали два последних фильма Ричи, ПЕРЕГОВОРЩИК и МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКОЙ ВОЙНЫ. Последний фильм планирует выпустить в прокат студия Lionsgate в 2024 году.

Напомним, что имя генерального директора «Яндекс. Студии» и директора по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольги Филипук уже неоднакратно встречалось в титрах фильмов Гая Ричи. На недавно выпущенном ПЕРЕВОДЧИКЕ она значится продюсером, а на еще не вышедшей военной картине МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКОЙ ВОЙНЫ она выступает исполнительным продюсером. На момент публикации в «Кинопоиске» не ответили на запрос БК.

Последние четыре картины Гая Ричи в российском прокате собрали к текущему моменту более 3 млрд рублей.