В селах Якутии открыли 15 новых кинозалов

Кинозалы открылись в рамках акции «Ночь кино»

Правительство РФ начало реализовывать свою программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах – так, по сообщению ТАСС, в Якутии сразу в 15 селах запустили залы по технологии «Экстра Синема».

Как уточнили в Минкультуры Якутии, открытие прошло в рамках акции «Ночь кино» – кинозалы заработали в населенных пунктах Амгинского, Вилюйского, Верхневилюйского, Кобяйского, Намского, Оймяконского, Сунтарского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского районов и городского округа Якутска.

Проект «Экстра Синема» для кинофикации небольших населенных пунктов и домов культуры реализуется на территории республики с прошлого года: в селах с численностью менее 1 тыс человек было открыто 10 кинозалов. Сам проект включает в себя специальную цифровую платформу для кинопроката, разработка которой стоит в пять раз дешевле зарубежных аналогов – плюс, проектору со встроенным сервером не требуется отдельная кинобудка, потому что он подвешивается на потолке помещения.

Напомним, что в мае президент России Владимир Путин пообщался с директором Якутской республиканской киносети и генеральным директором компании «Экстра Синема» Петром Чиряевым и поддержал предложения о разработке государственной программы кинофикации сельских территорий.

Фото: Freepik