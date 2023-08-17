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Правительство РФ реализует программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах

Автор: БК

17 августа 2023

Поручение Президента было дано по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России»

Президент России Владимир Путин распорядился разработать и реализовать программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах страны. По сообщению ТАСС, поручение правительству было дано по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».

«Правительству РФ при участии автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» разработать и реализовать программу по формированию в малых населенных пунктах (с численностью населения до 50 тыс человек) центров воспроизведения аудиовизуального контента, а также по обеспечению воспроизведения аудиовизуального контента в системе среднего общего и профессионального образования, рассмотрев вопросы об использовании технологии «Экстра Синема», – говорится в нем.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Первый доклад должен быть представлен главе государства до 30 сентября 2023 года, а в дальнейшем о проделанной работе предстоит отчитываться один раз в год.

На майской встрече Президента России с представителями креативных индустрий страны в центре «Зотов» директор Якутской республиканской киносети и генеральный директор компании «Экстра Синема» Петр Чиряев рассказал Путину про российскую технологию кинопроката, разработку цифрового проектора и запуск новых стандартов кинопоказа, адаптированных для сельской местности. По итогам мероприятия сообщалось, что Президент поддержал предложения о разработке государственной программы кинофикации сельских территорий.

Фото: Freepik

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