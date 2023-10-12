Компания «КИНО.АРТ.ПРО» представила пакет проектов на 2023-24 год

В рамках мероприятия были представлены 11 картин

10 октября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла презентация пакета проектов пакета кинопрокатной компании «КИНО.АРТ.ПРО» на 2023-24 год.

В рамках мероприятия были представлены 11 картин, среди которых есть как и коммерческие проекты для широкой аудитории, так и артхаусное кино.

19 октября на экранах кинотеатров появится польский эротический триллер ИСКУШЕНИЕ от режиссера ЭСКОРТНИЦ Марии Садовской. Это история о привлекательной и амбициозной начинающей журналистке, которая должна была сделать свой первый материал с местным секс-символом, но оказалась втянута в опасную игру.

26 октября компания выпустит сюрреалистичную драму Романа Михайлова ОТПУСК В ОКТЯБРЕ, главные роли в котором сыграли Евгений Ткачук и Мария Мацель, а 9 ноября – южнокорейский экшн боевик НАСЛЕДНИК, режиссером которого выступил мастер корейских триллеров Пак Хун Джон.

Релиз мотивационной документальной драмы о фигуристке Евгении Медведевой, получившей название МЕДВЕДЕВА VS МЕДВЕДЕВА, запланирован на 23 ноября. Фильм выходит при поддержке Первого канала и Ледового шоу Ильи Авербуха.

Готический хоррор ВРАТА АДА с Джоном Рис-Дэвисом и Ричардом Брэйком появится на экранах России с 7 декабря. Действие картины разворачивается в Лондоне викторианской эпохи, жители которого живут в страхе из-за безжалостного серийного убийцы.

Последним фильмом компании в 2023 году станет южнокорейский триллер КОНТРАБАНДИСТКИ, который заявлен к выходу на 14 декабря.

2024 год начнется сразу с двух проектов: 1 января на экранах появится участник Каннского кинофестиваля ХИМЕРА Аличе Ровахер с Изабеллой Росселлини и Джошем О ’Коннором, а 4 января – отечественное драмеди АДА.

Среди других картин на следующий год – южнокорейский хоррор ВКУС СТРАХА (январь), триллер БЕТОННАЯ УТОПИЯ (февраль), любованая драма АЛЫЕ ПАРУСА с Луи Гаррелем и постапокалиптический триллер М. Компания также выпустит в прокат два документальных проекта – КРЕСТ Сергея Дебижева, снятый в сотрудничестве с Вячеславом Бутусовым, и В АРКТИКУ.

«КИНО.АРТ.ПРО» также запускает новый проект – «Театр в кино», в рамках которого зрители более чем 50 городов увидят постановки главных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани на экранах кинотеатров. Презентация проекта пройдет 12 ноября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» – серия показов откроется премьерой фильма-оперы «Пиковая дама» театра «Геликон-Опера».

Фото: кадр из фильма ХИМЕРА