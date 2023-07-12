Крупнейшие дистрибьюторы подтвердили участие в Санкт-Петербургском международном контент-форуме

Конвент пройдет 13–15 сентября

СПбМКФ состоится 13–15 сентября, в рамках форума пройдут масштабные презентации и показы фильмов ведущих кинопрокатных компаний: «Централ Партнершип», «Наше кино», «Каро», «Вольга», «Атмосфера кино», «НМГ Кинопрокат». В связи с тем, что практически все время, отведенное для презентаций 13–15 сентября, забронировано, организаторы прорабатывают вопрос проведения большой презентации независимых кинопрокатных компаний вечером 12 сентября.

Они также просят планировать участников пребывание в Санкт-Петербурге с 12 по 16 сентября.

Аккредитация участников Санкт-Петербургского международного контент-форума 2023 продолжается. Как и ранее, аккредитацию возможно приобрести онлайн, на сайте форума. Система онлайн-регистрации дает возможность заполнить и отправить заявку на аккредитацию и получить все необходимые финансовые документы в электронном виде (счет, акт сдачи-приемки, счет-фактуру) в электронном личном кабинете.

Проведение форума в прошлом году придало мощный импульс возрождению российского кинопроката в новых условиях. В этом году форум снова приобретает особую значимость для всей контент-индустрии. Деловая и образовательная программа форума станет наиболее масштабной за последние годы и ответит на наиболее актуальные вопросы во всех сферах контент-индустрии: кинотеатры, онланй-платформы, ТВ. В частности, впервые с 2019 года состоится конференция «Контент в единой цифровой среде» при поддержке компаний – лидеров отечественной контент-индустрии. Вновь совместно с СПбМКФ состоится профессиональный форум «ВедуКиноБизнес», организуемый сетью «Премьер Зал», и многие другие деловые мероприятия, в том числе ежегодная конференция по общественному питанию в кинотеатрах.

Для продюсерского сообщества разрабатывается специальная программа мероприятий «День продюсера».

В рамках выставочной экспозиции будут представлены новые технические решения для кинотеатров и новые технологии дистрибуции и производства контента.

Санкт-Петербургский международный контент-форум (СПбМКФ, до 2017 года – форум и выставка «Кино Экспо», проводятся с 1999-го) – единственный в России, странах СНГ и Балтии ежегодный международный форум контент-индустрии, объединяющий кинотеатральный прокат, телевидение и цифровые медиа, главное событие для отечественной контент-индустрии. Участниками форума ежегодно становятся свыше 3000 представителей контент-индустрии из всех регионов РФ, стран ЕАЭС/СНГ и многих других стран мира, среди которых представители кинотеатральных сетей и кинотеатров, компаний – производителей и дистрибьюторов контента для всех платформ, представители медиахолдингов и телеканалов, операторов цифровых медиа (онлайновых видеосервисов и других), органов власти в области культуры и массовых коммуникаций, представители СМИ и прочие.

Форум является ключевым событием для определения репертуара российского кино и иного контента в кинотеатрах, на цифровых видеоплатформах и ТВ. Стратегическими партнерами форума являются «Газпром-медиа» и «Экспофорум».