Опубликована программа Санкт-Петербургского международного Контент Форума

Мероприятие пройдет с 12 по 15 сентября

Стала известна предварительная программа Санкт-Петербургского международного Контент Форума 2023 (СПбМКФ), который будет проходить с 12 по 15 сентября на базе конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». В рамках форума состоится выставка «КиноТеатр Экспо».

ПРОГРАММА ФОРУМА

12 сентября



11.00 – 20.30 Регистрация участников (Стойка регистрации Форума, Большой пассаж)

Выездная презентация фильмов с участием нескольких компаний-дистрибьюторов. О программе, месте проведения и организации трансфера будет объявлено в ближайшее время. Трансфер на выездную презентацию предварительно запланирован на 14.00. По окончании мероприятия автобусный трансфер в официальные гостиницы Форума.

13 сентября



08.30 – 20.00 Регистрация участников (Стойка регистрации Форума, Большой пассаж)

11.00 – 19.30 Работа выставки. Мероприятия деловой программы.

Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры». Форум «ВедуКиноБизнес», Сессия I (Конференц-зал D3)

Презентация «Централ Партнершип» и показ фильма (Кинозал)

Презентация «Наше кино» (Кинозал)

14 сентября

09.00 – 19.00 Регистрация участников (Стойка регистрации Форума, Большой пассаж)

10.00 – 19.30 Работа выставки. Мероприятия деловой программы.

Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры». Форум «ВедуКиноБизнес», Сессия II (Конференц-зал D3)

Презентация «KARO» (Кинозал)

Фуршет/ланч от компании «Вольга» (Фойе кинозала)

Презентация «Вольга» (Кинозал)

Тематический коктейль от компании «Атмосфера кино»

Презентация «Атмосфера кино» (Кинозал)

Мероприятие компании «Атмосфера кино»

15 сентября



08.30 – 19.00 Регистрация участников (Стойка регистрации Форума, Большой пассаж)

10.00 – 17.30 Работа выставки. Мероприятия деловой программы.

Презентации и показы фильмов (Кинозал)

Презентация «НМГ Кинопрокат», показ фильмов (Кинозал)

По окончании мероприятия автобусный трансфер в гостиницу «Park Inn by Radisson «Пулковская».

Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ, до 2017 – форум и выставка «Кино Экспо», проводятся с 1999 года) – единственный в России, странах СНГ и Балтии ежегодный международный форум контент-индустрии, объединяющий кинотеатральный прокат, телевидение и цифровые медиа, главное событие для отечественной контент-индустрии. Участниками форума ежегодно становятся свыше 3000 представителей контент-индустрии из всех регионов РФ, стран ЕАЭС/СНГ и многих других стран мира, среди которых: представители кинотеатральных сетей и кинотеатров, компаний - производителей и дистрибьюторов контента для всех платформ, представители медиа-холдингов и телеканалов, операторов цифровых медиа (онлайновых видео-сервисов и др.), органов власти в области культуры и массовых коммуникаций, представители СМИ и др.