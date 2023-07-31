Опубликована программа Санкт-Петербургского международного Контент Форума
Мероприятие пройдет с 12 по 15 сентября
Стала известна предварительная программа Санкт-Петербургского международного Контент Форума 2023 (СПбМКФ), который будет проходить с 12 по 15 сентября на базе конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». В рамках форума состоится выставка «КиноТеатр Экспо».
ПРОГРАММА ФОРУМА
12 сентября
11.00 – 20.30 Регистрация участников (Стойка регистрации Форума, Большой пассаж)
Выездная презентация фильмов с участием нескольких компаний-дистрибьюторов. О программе, месте проведения и организации трансфера будет объявлено в ближайшее время. Трансфер на выездную презентацию предварительно запланирован на 14.00. По окончании мероприятия автобусный трансфер в официальные гостиницы Форума.
13 сентября
08.30 – 20.00 Регистрация участников (Стойка регистрации Форума, Большой пассаж)
11.00 – 19.30 Работа выставки. Мероприятия деловой программы.
Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры». Форум «ВедуКиноБизнес», Сессия I (Конференц-зал D3)
Презентация «Централ Партнершип» и показ фильма (Кинозал)
Презентация «Наше кино» (Кинозал)
14 сентября
09.00 – 19.00 Регистрация участников (Стойка регистрации Форума, Большой пассаж)
10.00 – 19.30 Работа выставки. Мероприятия деловой программы.
Деловая программа. Тематический поток «Кинотеатры». Форум «ВедуКиноБизнес», Сессия II (Конференц-зал D3)
Презентация «KARO» (Кинозал)
Фуршет/ланч от компании «Вольга» (Фойе кинозала)
Презентация «Вольга» (Кинозал)
Тематический коктейль от компании «Атмосфера кино»
Презентация «Атмосфера кино» (Кинозал)
Мероприятие компании «Атмосфера кино»
15 сентября
08.30 – 19.00 Регистрация участников (Стойка регистрации Форума, Большой пассаж)
10.00 – 17.30 Работа выставки. Мероприятия деловой программы.
Презентации и показы фильмов (Кинозал)
Презентация «НМГ Кинопрокат», показ фильмов (Кинозал)
По окончании мероприятия автобусный трансфер в гостиницу «Park Inn by Radisson «Пулковская».
Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ, до 2017 – форум и выставка «Кино Экспо», проводятся с 1999 года) – единственный в России, странах СНГ и Балтии ежегодный международный форум контент-индустрии, объединяющий кинотеатральный прокат, телевидение и цифровые медиа, главное событие для отечественной контент-индустрии. Участниками форума ежегодно становятся свыше 3000 представителей контент-индустрии из всех регионов РФ, стран ЕАЭС/СНГ и многих других стран мира, среди которых: представители кинотеатральных сетей и кинотеатров, компаний - производителей и дистрибьюторов контента для всех платформ, представители медиа-холдингов и телеканалов, операторов цифровых медиа (онлайновых видео-сервисов и др.), органов власти в области культуры и массовых коммуникаций, представители СМИ и др.