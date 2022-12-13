Эксперты обсудили ключевые вызовы, с которыми киноиндустрия столкнулась в 2022 году

Дискуссия прошла в рамках конференции «Киноиндустрия в новой реальности»

12 декабря в рамках форума «Киноиндустрия в новой реальности» прошло пленарное заседание «Глобальные и региональные вызовы».

Министр культуры РФ Ольга Любимова призвала увеличить темпы кинопроизводства для замещения недостатка контента, который испытывают кинотеатры после ухода мейджоров из России. «Что было самое главное для нас после встречи с индустрией? Нам было понятно, что нельзя ни на минуту остановить финансирование. Финансирование резко увеличилось по всем направлениям — детское кино, авторская анимация. В этом году по линии Фонда кино и Министерства культуры мы с вами впервые распределили порядка 10 млрд рублей», — отметила министр.

Продюсер Сергей Сельянов заявил, что главный вызов индустрии остается прежним: «Просто сейчас он обострился — это мозги, кадры и идеи. В периоды кризисов мы особенно это ощущаем. Чтобы заместить 70% [сборов ушедших голливудских фильмов — прим. БК], российской индустрии необходимо производить 350-400 фильмов в год. Самое главное — их нужно придумать. Ольга Борисовна права — сумма в 10 млрд рублей действительно беспрецедентная, но она составляет четверть бюджета того же АВАТАРА. Конкурентная планка стоит высоко. Денег, конечно, нужно больше — это самое простое, что государство может сделать. Но если мы их не можем подкрепить мозгами, то это все не имеет смысла».

Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов заявил, что до конца года ведомство поддержит в пять раз больше проектов, чем в 2021 году. В абсолютных значениях — 35 новых проектов, а также 60 картин в рамках дофинансирования. Ольга Любимова дополнила, что по линии министерства культуры также поддержано 150 проектов.

Генеральный директор Киностудии им. М. Горького, председатель Совета Директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева заявила, что в 2023 году Минкультуры выделит на кинопроизводство 11,6 млрд рублей, в 2024 и 2025 году — по 12,28 млрд рублей. Размер инвестиций в интернет-контент также обозначил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский: «В этом году размер субсидии ИРИ составил 15 млрд рублей. В 2023 году он может быть чуть больше — мы ждем финальные цифры». На киноиндустрию из общей суммы остается 6,5-7 млрд рублей, отметил спикер. «Вместе с Минкультуры и Фондом кино как раз получится порядка 20 млрд рублей». Также Гореславский напомнил, что ИРИ по-прежнему не поддерживает полнометражное кино.

Глава Kion Игорь Мишин выступил с предложением Минкультуры и Фонду кино, чтобы средства из госбюджета выделялись не только на создание контента, но и на его продвижение. «Рынок не может расти только за счёт инвестирования в производство. Получается недоделанная работа: фильм есть, но аудитории и кассы в итоге нет». В свою очередь Ольга Любимова заявила, что не у каждой продюсерской компании есть компетенции по ведению маркетинговых кампаний. «В Минкультуры была практика выделения небольших бюджетов на маркетинг. К сожалению, мы узнавали, что деньги уходили на первый зал «Октября» и банкет для съемочной группы. Я думаю, механизм финансирования маркетинга должен быть тоньше, деньги должны выделяться не в начале производства. То, что это нужно делать, я с вами согласна».

Глава Минкультуры также высказалась по поводу жанрового разнообразия отечественного кино: «Хорроров больше нет. Раньше можно было сойти с ума от их количества на питчингах. Все было дёшево и практично, но по факту мы не увидели ни одного проекта с большим зрительским успехом».

«Увеличилась доля заявок контента, который снижает тревожность — сказочный, фэнтези, — подчеркнул исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов. — Чтобы сохранить разнообразие, в Фонде учитывается жанровая палитра того, что предложено. Сейчас, конечно, хотелось бы видеть больше ромкомов и мелодрам. Я поддержу мысль Ольги Борисовны — нет ничего хуже, чем разочарование. Если сумма, заложенная на маркетинг, будет зафиксирована до того, как мы увидим продукт, это может исказить восприятие зрителя. Несоответствие фильма объёму рекламного давления — это главное разочарование для зрителя».