Представители киноотрасли обсудили будущее кинотеатров в России и показ голливудского контента

Разговор состоялся в ходе конференции «Киноиндустрия в новой реальности»

12 декабря ходе форума «Киноиндустрия в новой реальности» стартовала дискуссия «Контентный голод: как его победить?».

Что происходит в кинотеатрах перед «новогодней битвой», рассказал председатель АВК Алексей Воронков. «В Новый год будет все очень хорошо, релизов куча. На этом все прекрасное закончится, потому что мы не знаем, что будет в следующем году. Радужных перспектив у кинотеатров нет. Сейчас у нас закрыто 700+ кинозалов. В феврале мы ожидаем вторую волну закрытий. На 15 октября отрасль сгенерировала убыток 4,5-4,6 млрд рублей».

Гендиректор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин отметил, что идея принудительной лицензии нерабочая, как минимум потому, что ее сложно применить только на кино. «Без достойного продвижения на сеансы голливудских фильмах приходят 3-4 человека. С точки зрения бизнеса и рисков, ведение такой практики потенциально ведёт к тому, что российский контент перестанут защищать во всем мире». Эстимейт сборов ЧЕБУРАШКИ выше, чем заработал ХОЛОП — картина 2019 года собрала в российском прокате 3,073 млрд рублей.

Глава АВК’PRO Роман Исаев отметил, что кинотеатры показывают ЧЁРНУЮ ПАНТЕРУ, потому что зритель этого хочет. «Осенью вышло СЕРДЦЕ ПАРМЫ, которое что-то заработало. Но это единственная такая картина в этом году. Люди хотели смотреть ТОРА, ПАНТЕРУ — они посмотрели. Если бы не было параллельных показов, у нас было бы другое количество закрытых кинозалов — относительно февраля 2022 года закрыт 91 кинозал».

Управляющий директор сети «Синема Стар» Карина Агаджанова отметила, что внутри индустрии пока не удалось достигнуть консенсуса, какая именно господдержка необходима кинотеатрам. «Но все понимают, что нам нужна прямая поддержка. Если мы говорим о том, что не поддерживается кинотеатральная отрасль, то большая часть из нас 15 января начнёт процесс объявления банкротства. Закрыть кинотеатр стоит дорого, для крупных киносетей будут крупные штрафные санкции. Вообще когда говорится о цифрах поддержки, нам хотелось бы слышать цифры сборов — сколько дадут 10 млрд рублей, вложенные в производство. Сейчас вся кинотеатральная отрасль собрала меньше, чем за весь 2020 год, когда мы были четыре месяца закрыты. Наша расходная часть сейчас, естественно, выше относительно 2020-го».

Вадим Верещагин подчеркнул, что иностранцы сделали подарок российской киноиндустрии, который она не ожидала. «По сути машина их идеологии самоустранилась с нашего рынка. У нас за 2-3 года есть уникальный шанс построить полноценную индустрию кино, чтобы не зависеть от того, сколько фильмов нам поставит Голливуд. Мне кажется, эта возможность есть у нас».

«Проблема не в деньгах – а в творческих кадрах, идеях и реализации. В среднем от идеи до проката проходит 2–3 года. Поэтому прежде всего нужно вдохновение творцов, потом финансовая поддержка производства», — отметила генеральный продюсер Продюсерского центра киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

«Я не очень понимаю, как все спокойно говорят про параллельный импорт, — заявил исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев. — Вчера я был в торговом центре, там спокойно идет ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА, есть полноценный рекламный блок. Я считаю, что принципиально важно поддерживать кинотеатры, чтобы в эту сторону не вело. Вчера ходил на ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ — там был полный зал людей. У нас есть хороший контент и шанс не упустить зрителя».

По итогам дискуссии спикерам было предложено сформулировать главное пожелание к индустрии. Гендиректор киносети «Каро» Ольга Зинякова призвала меньше говорить, больше делать. Антон Малышев, Роман Исаев и Карина Агаджанова сказали: «Помогите кинотеатрам».