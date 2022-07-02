Кинопоиск анонсировал новинки июля 2022 года

Зарубежные премьеры, российские проекты и анимация

Главные премьеры месяца

С 2 июля — «Мажор 4»

Продолжение криминальной драмы с Павлом Прилучным в главной роли. Спустя девять лет после гибели Вики Мажор узнает, что именно он — отец ее дочери Сони. Он собирается отобрать опеку над ней у сестры Вики, но та обращается к адвокатам. Параллельно Мажор ищет убийцу Ани и обнаруживает у себя провалы в памяти. Тем временем убивают еще несколько человек, и подозрение снова падает на Мажора. Сериал «Мажор 4» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В июле — «Два холма» (1 сезон)

В результате биологической войны почти все мужское население вымерло, и женщины создали новый лучший мир — с экогородками, возобновляемой энергией, возможностями заниматься чем хочется. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются только девочки. Но спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода «Два холма» встречает за его пределами молодого «примата» Геру. В сериале снимались Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Жанна Эппле, Владимир Епифанцев и другие. Сериал «Два холма» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 30 июня — «Мир Дикого Запада» (4 сезон)

В футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада» специально сконструированные андроиды выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те чувствовали безнаказанность и полную свободу действий. Если робота убили — не беда, техники его починят, сотрут память и снова поставят в строй, навстречу новому дню и новым людским прихотям. Но оказывается, что далеко не все роботы теряют воспоминания. Четвертый сезон сериала покажет новые крупные парки, а также удивит зрителей крутыми сюжетными поворотами, которые окажут сильное влияние на вселенную. По словам актера Аарона Пола, этот сезон можно назвать самым масштабным из всех. Новый сезон сериала «Мир Дикого Запада» будет доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске по подписке Плюс Мульти c Амедиатекой. Предыдущие сезоны шоу также доступны на сервисе. Не доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 13 июля — ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА

Трогательная ретро-драма о взрослении от Пола Томаса Андерсона. 1973 год, Калифорния. Гэри всего 15, но он уже достаточно смел и обладает сильным деловым чутьем. Беспечной Алане 25, она не занята ничем серьезным и многого от будущего не ждет. Влюбившись в девушку с первого взгляда, Гэри изо всех сил старается ей понравиться. В фильме снимались Купер Хоффман, Алана Хаим, Шон Пенн, Брэдли Купер, Том Уэйтс и другие. Фильм ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА будет доступен на more.tv и Кинопоиске по подписке Плюс Мульти c more.tv. Не доступен в Беларуси, Узбекистане и Казахстане.

В июле — МЕЖСЕЗОНЬЕ

Мелодрама по мотивам реальной истории от режиссера Александра Ханта («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»). Саше шестнадцать, и она хочет совершить собственную революцию. Для ее одноклассника Дани сказать «нет» маме — уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места. Фильм МЕЖСЕЗОНЬЕ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Драмы и триллеры

С 11 июля — АМАНАТ

История любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной, а также история о чести и долге, служении отчизне и верности данному слову, которая разворачивается на фоне драматических событий военной истории России первой половины XIX века. Джамалутдин вошел в историю как «великий заложник», и фильм — это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой любви. Фильм АМАНАТ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В июле — RRR

Рама — преданный полицейский на службе у колониального правительства Британской Индии, способный расправиться с толпой в одиночку, и местные считают его предателем. Бхим — парень из племени гондов, который вынужден отправиться в Дели на поиски похищенной губернатором маленькой соплеменницы. Узнав об этом, губернатор объявляет награду за его поимку, и, чтобы продвинуться по службе, Рама берется за это задание. Но волею случая Рама и Бхим, не зная истинных мотивов друг друга, становятся друзьями. Фильм RRR будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс в озвучке студии «Кубик в кубе». Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 27 июня — «Спроси Марту» (1 сезон)

Марта — блестящий адвокат с особой спецификой: она работает только с женщинами. Марта всегда выигрывает дела, даже если это требует не совсем законных методов. Но когда под ударом окажется ее дело, ребенок и даже жизнь — Марте придется признаться самой себе: ей тоже нужна защита. В сериале снимались Ольга Сутулова, Кирилл Кяро, Светлана Устинова, Полина Кутепова, Ирина Гринева и другие. Сериал «Спроси Марту» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 20 июля — Я - ЗЛАТАН

Он вырос в одном из самых криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удаче и прирожденному таланту ему удалось завладеть сердцами миллионов. Его имя скандирует толпа, и при виде него ликуют стадионы. Имя легенды — Златан Ибрагимович, и это его история. Фильм Я — ЗЛАТАН будет доступен в магазине Кинопоиска. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 12 июля — СЕМЕЙСТВО БЕЛЬЕ

Фильм, по мотивам которого Шан Хейдер сняла свою оскароносную драму «CODA: Ребенок глухих родителей». В семействе Белье все глухие, кроме 16-летней Паулы. Она является незаменимым переводчиком для родителей в повседневной работе на их ферме и при продаже их домашних сыров на рынке. Однажды, вдохновленная своим преподавателем музыки, который открыл в ней вокальный талант, Паула решает начать подготовку к прослушиванию для вокального курса, что проходит на французском радио в Париже. Фильм СЕМЕЙСТВО БЕЛЬЕ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 14 июля — НЕВИДИМЫЙ МИР

Фильм-призер Каннского кинофестиваля-2021. Нора и ее старший брат Абель — новички на детской площадке начальной школы. Они ищут новых друзей, пробуют участвовать в детских играх, но прежде безопасный мир оказывается жестоким испытанием на прочность. Погружаясь в непредсказуемую среду за пределами семейного гнездышка, Нора постепенно понимает: жизнь — штука непростая, а у людей, как у монет, есть две стороны. Фильм НЕВИДИМЫЙ МИР будет доступен в магазине Кинопоиска. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 14 июля — СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ

Режиссерский и сценарный дебют актера Алексея Чадова. Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в нее играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон. В фильме снимались Алексей Чадов, Кристина Асмус, Виктор Сухоруков, Никита Кологривый и другие. Фильм СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫНЕ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 июля — «Полярный круг» (2 сезона)

Выслеживая браконьеров в пограничном поселке, сотрудница финской полиции Нина Каутсало обнаруживает в заброшенном доме тело избитой и изнасилованной женщины в коме. Жертва оказывается не единственной — Нина доказывает появление серийного убийцы, преследующего иностранных проституток. В теле пострадавшей обнаруживают крайне редкий и опасный вирус. На место событий приезжает немецкий вирусолог Томас Лоренц. Объединившись с Ниной, он ищет тех, кто несет ответственность за распространение инфекции. Сериал «Полярный круг» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс: первый сезон появится на сервисе 1 июля, второй — 1 августа. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Уже на Кинопоиске — СВЯТЫМ ТУТ НЕ МЕСТО

Криминальный боевик от сценариста «Таксиста» Пола Шредера. Молчаливый наемный убийца по прозвищу Иезуит выходит из тюрьмы, куда попал за преступление, которого не совершал. Жена убита, сын похищен и увезен в Мексику. Иезуит разрабатывает хитрый и опасный план, чтобы отомстить всем, кто испортил жизнь ему и его близким. В фильме снимались Рон Перлман, Тим Рот, Пас Вега, Брайан Кокс, Шаннин Соссамон и другие. Фильм СВЯТЫМ ТУТ НЕ МЕСТО будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Аниме

С 1 июля — «Дороро» (1 сезон)

Мистическое аниме от создателей «Атаки титанов» и «Рыцарей “Сидонии”». Юноша по имени Хяккимару путешествует по стране. У него нет ни зрения, ни слуха, ни обоняния, ни осязания, зато он способен узнавать демонов, для которых встреча с парнем не сулит ничего хорошего. Убивая их, Хяккимару возвращает себе когда-то отнятые ими части тела. Однажды он случайно спасает из лап речного монстра малолетнего прохвоста Дороро, и тот увязывается за необычным путником. Аниме-сериал «Дороро» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 7 июля —«Сага о Винланде» (1 сезон)

Времена господства викингов, известных своими жестокими обычаями. Торфинн — сын одного из величайших викингов. Мальчик вырос без отца, так как тот погиб на поле боя. Желая отомстить, Торфинн поклялся убить виновного, однако юноше еще только предстоит овладеть искусством боя. Аниме-сериал «Сага о Винланде» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Новое в подписке

Уже на Кинопоиске — «Спасатели Малибу»

Легендарный сериал о пляжных спасателях, прославивший Памелу Андерсон и Дэвида Хассельхоффа. Люди на отдыхе — красивые, веселые, расслабленные и... весьма легкомысленные. А спортивные, загорелые и очень сексуальные спасатели всегда наготове — они не позволят утонуть ни одному отдыхающему. Сериал «Спасатели Малибу» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В июле — «Номер 309» (2 сезона)

Лале, которую бросили перед свадьбой, поставила крест на любви. И все же, не отказав маме, которая пытается выдать ее замуж, она соглашается пойти на встречу, организованную мамой с доктором Онуром. Но присел к ее столику другой Онур. Это недоразумение приведет к совсем неожиданным результатам. Сериал «Номер 309» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 6 июля — ВЕЧЕРИНКА НА ВЫЛЕТ

Герметичный детектив от сценаристки «Кандис Ренуар». Блестящему архитектору Жанне предстоит отреставрировать роскошный особняк семьи Джагер, которая владеет империей по продаже настольных игр. Когда во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея. Фильм ВЕЧЕРИНКА НА ВЫЛЕТ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 21 июля — СТАРЫЙ ГЕНРИ

Фильм-призер Венецианского кинофестиваля-2021. Генри и его сын приютили раненого человека с сумкой, набитой деньгами. Когда по кровавому следу приходит банда вооруженных убийц, им приходится держать оборону. Каждый выстрел Генри убеждает бандитов, что тихий фермер не всю жизнь возделывал землю. В главной роли — Тим Блейк Нельсон. Фильм СТАРЫЙ ГЕНРИ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 19 июля — «Цивилизация»

Фильм-антология переплетающихся историй из фантастического мира: два сборщика трупов объезжают полуразрушенный город; в дверь к пожилой паре, в одиночестве проживающей в новом многоэтажном доме, стучится незнакомец; отец рассказывает маленькой дочке на ночь сказку о жадном бизнесмене, который получает необычное предложение. Фильм «Цивилизация» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 25 июля — СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

Ида, глава преступного клана, сидит за решеткой. Из-за болезни ее дни сочтены и сыновья решают во чтобы то ни стало вытащить ее из тюрьмы, не зная, что она решила одновременно провернуть дерзкое ограбление. В фильме снимались Джош Хартнетт, Мелисса Лео, Фрэнк Грилло и другие. Фильм СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 28 июля — МАНИЯ

Студентка по имени Алекс одержима желанием стать лучшей во всем. Она записывается в университетскую команду по гребле, и вскоре девушке предстоит проверить предел собственных физических и психологических возможностей. В главной роли — Изабель Фурман («Мастера секса»). Фильм МАНИЯ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане

С 5 июля — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РИМ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Сиквел итальянской авантюрной комедии. Моника, жительница бедного района Рима со взрывным характером, попадает в тюрьму из-за своих непутевых сестер-воровок. Единственный, кто может ей помочь, — давний знакомый Джованни, респектабельный богач со связями. Но как далеко он готов зайти, чтобы помочь Монике, в которую тайно влюблен? Фильм ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РИМ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

По подписке Плюс Мульти с Амедиатекой

В июле — «Лестница» (1 сезон)

Напряженная драма Антонио Кампоса («Дьявол всегда здесь») с Колином Фертом в главной роли. «Лестница» рассказывает о судебном процессе над писателем Майклом Питерсоном. Его жена при странных обстоятельствах упала с лестницы и скончалась от полученных травм — полиция не поверила словам Питерсона о том, что он в этот момент был на заднем дворе и не слышал ее крики помощи. В сериале также сыграли Тони Колетт («Реинкарнация»), Майкл Стулбарг («Ваша честь»), Патрик Шварценеггер («Королевы крика»), Софи Тернер («Игра престолов») и Дэйн ДеХаан («Пациенты»). Мини-сериал «Лестница» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Не доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 5 июля — «Джулия» (1 сезон)

Яркая история Джулии Чайлд, чьи кулинарные шоу изменили телевидение. ». Она разрушила стереотип о том, что готовка — это долго и скучно, чем избавила женщин от большого давления. Так Чайлд стала одной из икон феминизма, а ее зрительницы научились готовить быстро, не теряя при этом в качестве.Главную роль в сериале сыграла Сара Ланкашир («Счастливая долина»). Cериал «Джулия» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Не доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В июле — «Барри» (3 сезон)

Барри – бывший морпех со Среднего Запада, а ныне никудышный киллер. Одинокий и неприкаянный однажды он отправляется на заказ в Лос-Анджелес, где по воле случая оказывается на курсах актерского мастерства. Вдохновившись творческой атмосферой, Барри немедленно решает стать актёром и начать новую жизнь. Новый сезон сериала «Барри» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Предыдущие сезоны шоу также доступны на сервисе. Не доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 14 июля — «Бортпроводница» (2 сезон)

Второй сезон сериала «Бортпроводница» открывает нам новую Кассандру: более спокойную и ответственную. Она завязала с выпивкой и даже посещает собрания анонимных алкоголиков. Кроме того, девушка наладила отношения с братом и завела роман с очень хорошим парнем. Однако теперь у нее появилась очень опасная «подработка», которая постоянно кидает ее в пучину приключений. Новый сезон сериала «Бортпроводница» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на Кинопоиске. Первый сезон шоу также доступен на сервисе. Не доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

Каникулы с любимыми героями

С 1 июля — «Тролли: Троллитопия»

Приключения троллей продолжаются! После своего мирового турне веселые герои решают собрать все племена троллей в своем лесу. Смогут ли они ужиться вместе? Мультсериал «Тролли: Троллитопия» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 июля — «Мадагаскар: Маленькие и дикие»

Истории из детства героев «Мадагаскара». Лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и бегемот Глория живут в зоопарке Центрального парка Нью-Йорка и строят планы на большое и светлое будущее. Мультсериал «Мадагаскар: Маленькие и дикие» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

В июле — «Парящий тигр»

Однажды подросток Роб Хортон, гуляя по лесу, набредает на железную клетку с бенгальским тигром. Тигр становится самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете, новенькой однокласснице Сикстине, он открывает свой секрет. Дети решают выпустить зверя из клетки. В фильме снимались Деннис Куэйд, Куин Латифа, Кристиан Конвери, Сэм Трэммел и другие. Фильм «Парящий тигр» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 июля — «Личинки»

Два закадычных друга-личинки, живущие под решеткой канализационного люка, наслаждаются жизнью по полной программе. Приятели устраивают себе вечеринки со знакомыми насекомыми, спасаются бегством от подводных чудищ и никогда не унывают. Мультсериал «Личинки» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 июля — «Где Уолли?» (2 сезона)

Ремейк детской анимационной классики 1990-х. Любознательные путешественники Уолли и Венда отправляются в разные страны, чтобы познакомиться с мировой культурой и выполнить волшебные задания. Мультсериал «Где Уолли?» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 июля — «Академия героев»

Люсита, Эй Джей, Сара и Бенни обладают суперсилами. Именно для таких одаренных детей существует «Академия героев», а мистер Спаркс, который обучает ребят непростому ремеслу, хорошо знает свое дело. Мультсериал «Академия героев» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане

С 15 июля — «Спорт Тоша» (1 сезон)

Львенок Лева и его друг Дракоша Тоша мечтают стать спортсменами. Пытаясь выбрать вид спорта по душе, они пробуют свои силы во всем. Прыжки на облаках, игра в догонялки с ветром, прогулки по потолку — спортивные приключения ждут Тошу и Леву буквально на каждом шагу. Мультсериал «Спорт Тоша» будет доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.

С 1 июля — «Могучая кучка»

Лучшие друзья Галька, Клубничка, Прутик и Листик живут на запущенном заднем дворе дома и каждый день устраивают себе испытания. Иногда их забавы подвергают дружбу проверке на прочность. Мультсериал «Могучая кучка» доступен на Кинопоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси, Казахстане и Узбекистане.