«КиноПоиск HD» рассказал о главных премьерах октября 2021 года

Продолжения знакомых сериалов и фестивальные новинки

• С 7 октября — «Голяк» (3 сезон)

Черная криминальная комедия в духе фильмов Гая Ричи. Мелкий воришка Винни и его друзья живут в английской глубинке и ежедневно промышляют нелегальными делами, приносящими небольшой доход. Все меняется, когда компания переходит дорогу местному криминальному авторитету. Джозеф Гилган («Это — Англия», «Отбросы»), исполнитель главной роли и один из создателей сериала, написал «Голяк» по мотивам собственной жизни — как и его герою Винни, Гилгану, выходцу из рабочего класса, в юности пришлось нелегко: он состоял в группировках, воровал, употреблял наркотики и лечился у психиатра. В 2020 году «Голяк» (оценка 8,5 на КиноПоиске, 8,3 на IMDB) стал одним из самых просматриваемых сериалов онлайн-кинотеатра и занял 42 место в Топ-250 лучших сериалов по мнению пользователей сервиса.

Новый сезон сериала «Голяк» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиске по подписке Плюс в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, в классической закадровой озвучке и в эксклюзивной озвучке студии «Кубик в кубе». Предыдущие два уже доступны в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 29 сентября — «Новичок» (4 сезон)

Разменяв пятый десяток, Джон Нолан решает осуществить давнюю мечту и поступить на службу в полицию Лос-Анджелеса. Нолан вынужден сносить скептицизм и насмешки юных коллег и начальства, но именно здесь его жизненный опыт и чувство юмора оказываются как нельзя кстати. В новом сезоне Нолан наконец-то распрощается со статусом новичка и сможет принимать самостоятельные решения, не дожидаясь одобрения старшего по званию. Главную роль в сериале сыграл Нэйтан Филлион, звезда сериалов «Светлячок» и «Касл». «Новичок» входит в Топ-250 лучших сериалов на КиноПоиске и имеет высокий зрительский рейтинг — оценка 8 на КиноПоиске и на IMDB. Новый сезон сериала «Новичок» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиске по подписке Плюс. Первые три сезона сериала также доступны в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 28 октября — «Струны»

История четырех студентов Академии Гнесиных. У молодых и талантливых виолончелистов появляется новый педагог (Артем Ткаченко) — всемирно известный музыкант, со скандалом уволившийся из Нью-йоркского симфонического оркестра, который предъявляет к ученикам требования совершенно иного уровня. Случайно снятое видео, где ребята играют вчетвером, становится вирусным, и они объединяются в квартет. Разрываясь между своей популярностью и подготовкой к международному конкурсу, герои взрослеют, сталкиваясь на этом пути с искушениями юности. Режиссеры сериала — Александр Кессель, продюсер сериалов «Лучше чем люди», «Лондонград», и документалист Иван Корвин. Сериал «Струны» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиске по подписке Плюс. Первые 3 эпизода выйдут 28 октября, далее — по четвергам по 3 серии в неделю. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 14 октября — «Приключения Пети и Волка» (2 сезон)

Анимационный ситком от студии «Союзмультфильм» о приключениях городского мальчика Пети и его волшебного друга Волка — гостя из вселенной, населенной персонажами из сказок и легенд. Петя помогает волшебным героям решать их волшебные проблемы, требующие нестандартного подхода — например, отыскать свадебное платье для царевны-лягушки или вылечить амнезию Деда Мороза. Мультсериал входит в Топ-250 лучших сериалов по мнению пользователей КиноПоиска и имеет высокий зрительский рейтинг — 8,6 баллов. Новый сезон мультсериала «Приключения Пети и Волка» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиске по подписке Плюс. Первые три эпизода выйдут 14 октября, далее — по 1 серии в неделю. Первый сезон мультсериала также доступен в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 15 октября — «Наследие» (3 и 4 сезоны)

Подростковый спин-офф сериала «Древние», который, в свою очередь, рассказывал об избранных героях «Дневников вампиров». Хоуп, дочь вампира и оборотня и внучка злой ведьмы, поступает в школу Сальваторе, где учатся дети со сверхъестественными способностями. Ученики осваивают магические навыки и учатся сосуществовать с себе подобными и обычными людьми. Но главное, что им предстоит понять — это какая сторона их натуры сильнее: темная или светлая. В сериале снимались Мэттью Дэвис («Дневники вампира»), Деметриус Бриджес («Древние»), Кайли Брайант («Американская история ужасов») и другие. Продолжение 3 сезона сериала «Наследие» будет доступно эксклюзивно на КиноПоиске по подписке Плюс. Четвертый сезон «Наследия» стартует в ноябре сразу после выхода всех серий 3 сезона. Первые два сезона сериала также доступны на КиноПоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

ФЕСТИВАЛЬНОЕ КИНО

• С 23 октября — РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ

Фильм-лауреат премии Каннского кинофестиваля в программе «Особый взгляд». Режиссер — Кира Коваленко, ученица Александра Сокурова и сокурсница Кантемира Балагова («Теснота») и Владимира Битокова («Мама, я дома»). После трагических событий Заур перевез семью в маленький шахтерский городок в Северной Осетии. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Дочь Ада уже взрослая девушка, но отец по-прежнему видит ее маленьким беззащитным ребенком. Она активно строит планы побега, но разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем она ожидала. Фильм «Разжимая кулаки» будет доступен на КиноПоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 26 сентября — ОБЩАГА

Фильм-призер основного конкурса фестиваля «Кинотавр-2021» (за лучший режиссерский дебют), снятый оператором «Отряда самоубийц» Романом Васьяновым по роману Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Свердловск, 1984 год, первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и девушки Нелли и Света вполне счастливо живут в общаге, пока самоубийство одной из студенток не переворачивает их жизнь. Главные роли исполнили Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Марина Васильева, Никита Ефремов и Алена Михайлова. Фильм «Общага» доступен на КиноПоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 20 октября — ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ ПОПАДАЮТ В РАЙ

Фильм-участник международного кинофестиваля в Варшаве. Главному герою Пашке не везет в жизни: жена ушла, и он пристрастился к алкоголю, таблеткам и скандалам со всеми, кто попадет под горячую руку. Выписавшись из клиники неврозов, Пашка пытается начать жизнь с чистого листа, но получается не очень — пока однажды возле аптеки ему не встречается прекрасная незнакомка. Режиссером драмы выступил Дмитрий Месхиев («Свои», «Качели»). В фильме снимались Юлия Пересильд, Алесь Снопковский, Маргарита Бычкова («Мажор») и другие. Фильм «Хорошие девочки попадают в рай» будет доступен на КиноПоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

ДЕТЕКТИВЫ

• В октябре-ноябре — СШИВАТЕЛЬ

Экранизация одноименного триллера Дэниэла Коула. В одной из лондонских квартир находят страшную «куклу», сшитую из частей тел шести разных людей. Маньяк на этом не останавливается и дразнит полицию — обнародует имена будущих жертв, среди которых числится и Нейтан Роуз — один из детективов, ведущих его дело. Так начинается гонка не на жизнь, а на смерть: сумеет ли детектив Роуз найти убийцу, прежде чем тот найдет его сам? В главных ролях Генри Ллойд-Хьюз («Убивая Еву»), Талисса Тейшейра («Тригонометрия») и Люси Хейл («Милые обманщицы»). Сериал «Сшиватель» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 15 октября — «Вина» (2 сезон)

Мрачная шотландская комедия в духе сериала «Фарго». Двое братьев, возвращаясь со свадьбы, насмерть сбивают старика. Заметя следы, они сбегают с места преступления, но через неделю после происшествия выясняется, что один из них оставил там свой бумажник. Ситуация только осложняется, когда этот растяпа влюбляется в племянницу погибшего. Действие второго сезона происходит спустя два года после событий первого, а героям предстоит столкнуться с новыми непредвиденными обстоятельствами, которые в очередной раз перевернут их жизнь с ног на голову. Новый сезон сериала «Вина» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиске по подписке Плюс с эксклюзивной озвучкой студии «Кубик в кубе». Первый сезон уже доступен в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

НОВЫЕ СЕЗОНЫ ЛЮБИМЫХ СЕРИАЛОВ

• С 5 октября — «Калейдоскоп ужасов» (3 сезон)

Комедийная антология от продюсера «Ходячих мертвецов» Грега Никотеро, снятая в жанре ретро-хоррора по мотивам одноименного культового фильма 1982 года Джорджа Ромеро и Стивена Кинга. В каждой серии незадачливые герои сталкиваются с самыми разными жуткими потусторонними существами — от призраков и джиннов до зомби и кровожадного пугала, но чаще всего выясняется, что худшие монстры приходят не из иного мира, а живут в душах обычных людей. В сериале снимались Дэвид Аркетт («Крик»), Джанкарло Эспозито («Мандалорец»), Анна Кэмп («Идеальный голос»), Кид Кади («Мы те, кто мы есть») и другие. Новый сезон сериала «Калейдоскоп ужасов» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиске по подписке Плюс в озвучке студии «Кубик в кубе». Первые два сезона уже доступны в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• В октябре-ноябре — «Чем мы заняты в тени» (3 сезон)

Остроумное шоу Тайки Вайтити по мотивам «Реальных упырей» о четырех нью-йоркских вампирах, которые делят дом, решают бытовые конфликты, ищут любовь — и свежую кровь, без которой им не прожить. В новом сезоне отношениям взбалмошной четверки предстоит пройти серьезную проверку на прочность после того, как в финале предыдущего сезона выяснилось, что Гильярмо, фамильяр Нандора, когда-то был прирожденным охотником на вампиров. Сериал входит в Топ-250 лучших сериалов на КиноПоиске и имеет высокий зрительский рейтинг (8 баллов на КиноПоиске и 8,6 — на IMDB). Новый сезон сериала «Чем мы заняты в тени» будет доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс в коллекции FoxNow. Первые два сезона уже доступны в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 9 октября — «Нэнси Дрю» (3 сезон)

Детективно-мистический сериал по мотивам легендарного цикла книг о девушке-детективе по имени Нэнси Дрю. Нэнси восемнадцать, она живет в маленьком городке, подрабатывает официанткой в кафе и собирается поступать в колледж. Но эти планы приходится отложить — в городе происходит загадочное убийство, в котором подозревают сразу нескольких местных подростков, в том числе и Нэнси. Самостоятельно расследуя преступление, Нэнси и ее компания обнаруживают, что в деле замешаны потусторонние силы, с которыми ребятам предстоит столкнуться еще не раз. Новый сезон сериала «Нэнси Дрю» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиске по подписке. Первые два сезона сериала также доступны на КиноПоиске. Доступен в Беларуси и Казахстане

Новинки DC Comics на КиноПоиске

• С 14 октября — «Бэтвумен» (3 сезон)

Первый телевизионный проект об ЛГБТ-супергероине из вселенной DC Comics. В первом сезоне Кэти Кейн, двоюродную сестру Бэтмена, которая подменяет кузена во время его отсутствия в Готэме, сыграла Руби Роуз («Оранжевый — хит сезона»). Актриса покинула проект после окончания первого сезона, и продюсеры решили не продолжать историю Кэти Кейн. Во втором сезоне костюм защитницы города примерила новая героиня — Райан Уайлдер, бывшая наркозависимая, характером совершенно не похожая на Кейн, но тоже своенравная личность и талантливый боец. Новую Бэтвумен играет Джависия Лесли, снимавшаяся в сериалах «Бог меня зафрендил» и «Новый агент Макгайвер». Новый сезон сериала «Бэтвумен» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиске по подписке Плюс. Первые два сезона также доступны в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане

Также на КиноПоиске с 14 октября:

Новый сезон сериала «Легенды завтрашнего дня» о команде супергероев и злодеев, объединившихся ради спасения мира.

В коллекции DC Comics на КиноПоиск HD уже доступны масштабный супергеройский боевик «Лига справедливости Зака Снайдера», сериалы «Пенниуорт», «Флэш», «Стрела», «Харли Квинн», «Болотная Тварь», «Старгерл», «Сверхъестественное», «Супергерл», «Тайны Смолвиля» и другие шоу. Доступны в Беларуси и Казахстане.

КОМЕДИИ

• В октябре-ноябре — «Кентервильское привидение» (1 сезон)

Современное переложение готической сказки Оскара Уайльда. Американский техномиллиардер Хайрам Отис покупает замок в английской глубинке, не подозревая о том, что по нему уже несколько веков блуждает недружелюбный призрак сэра Симона де Кентервиля, а местная чопорная аристократия не слишком-то рада появлению новых непосредственных соседей-американцев. Несмотря на разногласия представителям всех трех семей — призрачных и настоящих — предстоит объединить усилия, чтобы в округу вернулись мир и покой. Главные роли в сериале сыграли Джеймс Лэнс («Тед Лассо») и Энтони Хэд («Баффи — истребительница вампиров»). Сериал «Кентервильское привидение» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиске по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 16 октября — ХОЛОСТЯК НА СВАДЬБЕ

Заядлого холостяка Адриана родственники просят подготовить торжественный тост к скорой свадьбе сестры. Адриана охватывает паника. Он не любит выступать на публике, но еще больше ненавидит свадьбы, а недавнее расставание с подругой только обостряет его тревогу. Убежденному браконенавистнику предстоит настоящее испытание, и самое сложное в нем — не превратить свадьбу сестры в семейную разборку, где может достаться всем. Режиссером комедии выступил Лоран Тирар («Маленький Николя», «Десять процентов»). Фильм ХОЛОСТЯК НА СВАДЬБЕ будет доступен на КиноПоиске по подписке Плюс. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 5 октября — «Постучись в мою дверь» (2 сезон)

Молодая флористка Эда Йылдыз получает грант на учебу в европейском университете. Но в самый неподходящий момент компания, которая должна была спонсировать ее грант, объявляет себя банкротом, и Эде приходится обратиться за поддержкой в частные фонды. На ее заявление откликается молодой успешный бизнесмен по имени Серкан Болат. Он готов оплатить учебу Эды при одном условии: она должна подыграть Болату и притвориться его невестой, чтобы одурачить и прессу, и его родных. Эта афера проходит гладко, пока Эда и Серкан не начинают сознавать, что действительно нравятся друг другу. Новый сезон сериала «Постучись в мою дверь» будет доступен на КиноПоиске по подписке Плюс в коллекции FoxNow. Первый сезон уже доступен в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

ДЕТСКОЕ

• С 18 октября — «Малышарики» (новые серии)

В новых сериях милые круглые герои мультфильма отправляются в детский сад! Малышарики научатся самостоятельности и узнают, как подружиться с новым знакомым, и как помириться, если с кем-то поссорился. В мультфильме появится новый персонаж — любознательная и эмоциональная девочка по имени Тигруня, которая подмечает мелочи и необычное в окружающем мире. «Малышарики» занимают 3 место в топе лучших детских мультсериалов по мнению пользователей КиноПоиска. Новые эпизоды мультсериала «Малышарики» будут доступны эксклюзивно на КиноПоиске по подписке Плюс. Предыдущие серии также доступны в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 22 октября — «Буба» (4 сезон)

Буба — игривый и любознательный домовой. Неизвестно, откуда он появился, но он, очевидно, пропустил последние 100 лет эволюции человечества и только начинает исследовать современный мир. Неутомимый Буба всегда готов пуститься в приключения и устроить какое-нибудь веселое безобразие на чердаке, в гостиной или подвале. «Буба» занимает 6 место в топе детских мультсериалов по мнению пользователей КиноПоиска. Новый сезон мультсериала «Буба» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиске по подписке Плюс. Первые три сезона уже доступны в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс. Доступен в Беларуси и Казахстане.

ПО ПОДПИСКЕ ПЛЮС МУЛЬТИ С АМЕДИАТЕКОЙ

• С 8 октября — «Призраки» (1 сезон)

Американский ремейк одноименного сериала BBC 2019 года. Молодая пара получает в наследство старинный особняк, населенный призраками из совершенно разных эпох. Сериал «Призраки» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на КиноПоиске. Будет доступен в Казахстане.

• С 29 октября — «Уокер» (2 сезон)

Продолжение ребута культового сериала 1990-х «Крутой Уокер». Чака Норриса в главной роли сменил Джаред Падалеки, звезда сериала «Сверхъестественное». Новый сезон сериала «Уокер» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на КиноПоиске. Предыдущий сезон уже доступен в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой. Будет доступен в Казахстане

• С 25 октября — «Белая ворона» (5 сезон)

Повседневные приключения молодой афроамериканки из Лос-Анджелеса, которая постоянно попадает в неловкие ситуации на работе, с друзьями и в отношениях. Финальный сезон сериала «Белая ворона» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на КиноПоиске. Предыдущие сезоны шоу уже доступны в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой. Будет доступен в Казахстане.

• В октябре — «Умерь свой энтузиазм» (11 сезон)

Мокъюментари-сериал про Ларри Дэвида, язвительного автора популярного ситкома «Сайнфелд», обеспеченного как финансами, так и многочисленными неврозами. Продолжение сериала «Умерь свой энтузиазм» будет доступно в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на КиноПоиске. Предыдущие сезоны и эпизоды шоу уже доступны в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой. Будет доступен в Казахстане..

• В октябре — «Мы здесь» (2 сезон)

Знаменитые дрэг-дивы ездят по городам США и с помощью красочных элементов дрэг-культуры учат местных жителей принимать себя и избавляться от предрассудков. Второй сезон ТВ-шоу «Мы здесь» будет доступен в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на КиноПоиске. Первый сезон шоу уже доступен в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой. Будет доступен в Казахстане.

• С 18 октября — «Наследники» (3 сезон)

Отпрыски стареющего медиамагната с помощью интриг и манипуляций пытаются убедить отца, что достойны принять бразды правления семейной империей. Продолжение сериала «Наследники» будет доступно в Амедиатеке и по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой на КиноПоиске. Первые два сезона шоу уже доступны в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс Мульти с Амедиатекой. Будет доступен в Казахстане.

ПО ПОДПИСКЕ ПЛЮС С MORE.TV

• В октябре — «Сказки Пушкина. Для взрослых» (1 сезон)

В основе проекта — пять сказок Пушкина. В каждой серии действие сказок великого писателя переносится в нашу реальность: Царевна окажется инстаблогером, Елисей — рэпером, а Золотой Петушок — нейросетью. Шоураннер — Михаил Зыгарь. Сериал more.tv «Сказки Пушкина» будет доступен на КиноПоиске по подписке Плюс c more.tv. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

• В октябре — «Трудные подростки» (3 сезон)

Опальный бывший футболист тренирует команду ребят из центра для трудных подростков. В новом сезоне к актерскому составу присоединилась Анастасия Красовская, звезда фильма Натальи Кудряшовой «Герда». Новый сезон сериала more.tv «Трудные подростки» будет доступен на КиноПоиске по подписке Плюс c more.tv. Первые два сезона также доступны в онлайн-кинотеатре по подписке Плюс c more.tv. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 18 октября — НАМ ВСЕМ КОНЕЦ

Лиза получает приглашение на последнюю вечеринку перед концом света и по пути на нее встречает кучу эксцентричных персонажей и заодно разбирается с незакрытыми гештальтами. В фильме снимались Хелен Хант, Оливия Уайлд, Финн Вулфхард и другие. Фильм more.tv «Нам всем конец» будет доступен на КиноПоиске по подписке Плюс c more.tv. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ В МАГАЗИНЕ

• С 15 октября — ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

Райан Рейнольдс в роли второстепенного персонажа видеоигры, который внезапно решает разрушить заведенный сценарий и зажить собственной жизнью. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 1 октября — КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ

Эмили Блант и Скала отправляются в дебри Амазонки на круизном пароходе, чтобы отыскать редкий артефакт с магическими целебными свойствами. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• В октябре — ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ

Оскар Айзек в роли профессионального игрока в покер, которому выпадает шанс раз и навсегда расквитаться с мучительными тайнами прошлого. Доступен в Беларуси и не доступен в Казахстане.

• С 7 октября — ЗЛОЕ

Потеряв ребенка, а затем и мужа-тирана, Мэдисон начинает видеть убийства, которые совершает потустороннее существо. Вскоре выясняется, что видения эти реальны. Не доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 25 октября — ВКУС ЖИЗНИ

Семейная пара готова на все, чтобы их ресторан получил заветную звезду Мишлен. В главных ролях — Катрин Розенталь («Мост») и Николай Костер-Вальдау («Игра престолов»). Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 1 октября — ЛЕГЕНДЫ МОРТАЛ КОМБАТ: БИТВА МИРОВ

Продолжение мультфильма «Легенды Мортал Комбат: Месть Скорпиона». В этот раз на кону стоит не только судьба Земли, но и других миров. Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 8 октября — «Пацаны» (2 сезон; доп. озвучка студии «Кубик в кубе»)

Отравленные славой и безнаказанностью супергерои предаются порокам, а противостоит им небольшой отряд обычных людей, неофициально известный как «Пацаны». Доступен в Беларуси и Казахстане.

• С 7 октября — ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО

Полнометражный мультфильм о приключениях хвостатых героев всемирно любимого мультсериала. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, верная щенячья команда снова спасает жителей города Приключений. Доступен в Беларуси и Казахстане.