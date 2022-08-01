Объединенная киносеть отменяет совместные показы голливудских и российских релизов

Данную акцию не согласовал совет директоров компании

Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» отменяет показы «кинопродуктов», которые предполагали совместную демонстрацию российских релизов и контент ушедших голливудских студий. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти».

Согласно сообщению телеграм-канала, совет директоров компании не согласовал проведение акции и решил полностью отменить ее из-за «неприемлемости нарушения прав правообладателей контента». Средства за купленные по акции билеты возвращены клиентам.

Также в руководстве компании отметили, что ожидают от Минкультуры РФ предложений по созданию рабочей группы для реализации совместного плана поддержки отрасти кинопоказа.

Утром 1 августа стало известно, что объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» с 1 августа начнет показы кинопродуктов, которые включают в себя российский фильм и «зарубежные видеоматериалы». Первый кинопродукт сети будет состоять из мультфильмов — российского КОЩЕЙ. НАЧАЛО и МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ. В дальнейшем в подобные сеансы, уточнил Васясин, может войти любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию.