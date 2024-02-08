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Российские кинотеатры могут обязать указывать фактическое время начала фильма

Автор: БК

8 февраля 2024

Подобная просьба поступила в Минкультуры от политолога Антона Орлова

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился в Министерство культуры России с просьбой обязать кинотеатры информировать клиентов о времени начала фактического показа фильма после рекламных материалов. Об этом сообщает RT.

Политолог отметил, что сейчас указываемое кинотеатрами время на билетах практически никогда не совпадает со временем фактического начала демонстрации картины.

По словам Орлова, до начала показа самого фильма зрители вынуждены тратить от 5 до 30 минут на просмотр рекламных материалов. Он убежден, что из-за этого посетители кинотеатра не могут определить время окончания сеанса и, возможно, вынуждены нести дополнительные затраты (например, на паркинг), оплачивая при этом просмотр рекламы из личных средств.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, в свою очередь, полагает, что пока нет необходимости вводить подобные дополнительные нагрузки на кинотеатры – тем более, что реклама обеспечивает учреждениям дополнительные доходы.

Вместе с тем парламентарий согласилась, что трейлеры и реклама перед сеансом действительно может вызывать недовольство зрителей. «Что касается потери времени, да, это всегда вызывает определённые сложности и раздражение среди тех, кто пришел смотреть кино, а вынужден смотреть рекламу. И вместе с тем все уже давно знают, что примерно 10-15 минут в начале сеанса можно определить на рекламные просмотры», – подчеркнула Бессараб.

Фото: Freepik

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