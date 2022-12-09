Kion представил киноновинки декабря 2022 года

«Сердце пармы», «Слон» и многое другое

Онлайн-кинотеатр Kion анонсировал запуск цикла кинопремьер «Кино на Kion», в рамках которого каждую неделю библиотека сервиса будет пополняться российскими и международными кинопремьерами. В декабре и январе также станут доступны новогодние фильмы для всей семьи.

Видеосервис покажет в декабре:

• исторический блокбастер СЕРДЦЕ ПАРМЫ Антона Мегердичева с Александром Кузнецовым в главной роли

• жизнеутверждающую комедию Я БУДУ ЖИТЬ по сценарию Анны Козловой

• драматический триллер СЛОН с Павлом Прилучным в роли отца, который отчаянно пытается спасти своего больного ребенка

• подростковую драму 1000 ДЕШЕВЫХ ЗАЖИГАЛОК о том, к чему может привести буллинг и безразличие взрослых

• фантастическую комедию Я НА ПЕРЕМОТКЕ! с Андреем Бурковским

• комедию ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 с Александром Робаком и Агатой Муцениеце

• сказочную историю ВОЛШЕБНИКИ Рената Давлетьярова о школьнике, нашедшем коробок спичек, исполняющих любые желания, с Яковом Трескуновым, Ангелиной Стречиной и Александром Яценко

В следующие месяцы в онлайн-кинотеатре будут представлены фильмы из программы Каннского кинофестиваля, комедийные ленты и другие премьеры разных жанров.