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Kion представил киноновинки декабря 2022 года

Автор: БК

9 декабря 2022

«Сердце пармы», «Слон» и многое другое

Онлайн-кинотеатр Kion анонсировал запуск цикла кинопремьер «Кино на Kion», в рамках которого каждую неделю библиотека сервиса будет пополняться российскими и международными кинопремьерами. В декабре и январе также станут доступны новогодние фильмы для всей семьи.   

Видеосервис покажет в декабре: 
• исторический блокбастер СЕРДЦЕ ПАРМЫ Антона Мегердичева с Александром Кузнецовым в главной роли
• жизнеутверждающую комедию Я БУДУ ЖИТЬ по сценарию Анны Козловой
• драматический триллер СЛОН с Павлом Прилучным в роли отца, который отчаянно пытается спасти своего больного ребенка
• подростковую драму 1000 ДЕШЕВЫХ ЗАЖИГАЛОК о том, к чему может привести буллинг и безразличие взрослых
• фантастическую комедию Я НА ПЕРЕМОТКЕ! с Андреем Бурковским
• комедию ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 с Александром Робаком и Агатой Муцениеце
• сказочную историю ВОЛШЕБНИКИ Рената Давлетьярова о школьнике, нашедшем коробок спичек, исполняющих любые желания, с Яковом Трескуновым, Ангелиной Стречиной и Александром Яценко

В следующие месяцы в онлайн-кинотеатре будут представлены фильмы из программы Каннского кинофестиваля, комедийные ленты и другие премьеры разных жанров. 

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