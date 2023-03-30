Игорь Мишин рассказал о результатах и планах онлайн-кинотеатра Kion

За неполные два года работы число подписчиков достигло 8,5 млн

В Москве прошел форум «МТС Платформа». Вице-президент компании, генеральный директор «МТС Медиа» и онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин отчитался о работе сервиса за последние неполные два года и рассказал о том, какие новинки ждут подписчиков платформы.



По словам Мишина, Kion есть, чем гордиться: со старта платформы в апреле 2021 года количество пользователей в интерактивных цифровых средах OTT и IPTV выросло на 5 с лишним млн и достигло 8,5 млн человек. «Этот успех базируется на том, что мы часть экосистемы, несмотря на то, что число клиентов с рынка растет в геометрической прогрессии, большая часть этих миллионов приросла за счет экосистемных клиентов», — подчеркнул Мишин. В этой связи он отметил, что немалая доля подписчиков была привлечена и за счет партнерских программ. За неполные два года сервис заключил более ста контрактов с компаниями в разных индустриях для интеграции подписки Kion.



Отдельно он остановился на партнерстве с Ozon. Обладатели подписки Ozon Premium, куда входит подключение к платным сервисам Kion, по мнению Мишина, — наиболее качественная аудитория. При том, что у лидеров рынка среднее количество времени, которое подписчик уделяет на просмотр составляет 7,2 часа в неделю, у пользователей программы Ozon Premium этот показатель достигает значения 10 часов. По словам гендиректора «МТС Медиа», это люди, которые осознанно приходят смотреть контент их платформы, поэтому партнерские программы очень важны для корпорации.



Развивая тему, Мишин рассказал о том, что приложение Kion было предустановлено на 80% продающихся в России Smart TV. За последний год активизировались китайские бренды производителей электроники, такие как Xiaomi, Haier и Hisense, однако договоренности с корейскими LG и Samsung сохраняются.



Причиной популярности и зрительской лояльности Мишин назвал контент платформы, «к которому хочется возвращаться». С апреля 2021 года Kion выпустил более 50 проектов в линейке Kion Originals, прежде всего — сериалы, полнометражные фильмы, а также документальные проекты — немногочисленные, но «очень яркие». Средний рейтинг оригинальных проектов Kion составил 7,8/10. Важный показатель — средний уровень досматриваемости. Для проектов Kion Originals он составил 82%. 62% пользователей сервиса приходят на него, чтобы смотреть прежде всего оригинальный контент.



Мишин рассказал об именных стипендиях студентам ВГИКа — режиссерам, операторам сценаристы, художникам-постановщикам. «Мы понимаем, что скоро они вольются в индустрию, с кем-то из них мы поработаем в самом ближайшем будущем», — сказал генеральный директор платформы.



Далее Мишин с гордостью отметил, что индустрия высоко ценит проекты Kion. Особые отношения у сервиса сложились со студией LookFilm Александра Плотникова. С этой компанией онлайн-кинотеатр создал «Клинику счастья» и «Пингвинов моей мамы», которые были удостоены множеством индустриальных наград. Отдельного упоминания заслужил проект Kion и LookFilm «Почка», суперхит сервиса и его самая яркая франшиза. В настоящее время транслируется второй сезон сериала. По словам Мишина, из-за продолжения «Почки» новых подписчиков в первом квартале 2023 года было в четыре раза больше (вероятно, чем за аналогичный период прошлого года). В настоящее время ведется работа над третьим сезоном сериала.



В конце своего выступления Игорь Мишин показал аудитории тизерный ролик, в котором анонсировал проекты Kion Originals, которые выйдут на сервисе в 2023 году. В список попали:

— третий сезон сериала «Почка»;

— второй сезон сериала «Жизнь по вызову»

— «Бэби-тур»;

— МЕНЬШЕЕ ЗЛО;

— «Кеша»;

— третий сезон сериала «Омар в большом городе»;

— «Там, где цветет полынь»;

— Я ИДУ ИГРАТЬ;

— «Спасти единственного сына»;

— БЕЛЫЙ СПИСОК;

— ОДНА ЖИЗНЬ;

— ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО;

А также проекты с названиями «Последняя электричка», «Даша и я», «Бар один звонок», «Краш-тест», «Осторожно — любовь», «Безбашенная» и «Отчаянная невеста».