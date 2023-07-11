Новинки онлайн-кинотеатра KION в июле

Свежий сериал и хиты кинопроката

В июле онлайн-кинотеатр KION предлагает к просмотру оригинальные сериалы и фильмы, документальные проекты и лицензионные новинки. Знакомимся с главными эксклюзивными премьерами в июле.

С 1 июля:

«Там, где цветет полынь» (сериал)

Ульяна Кузнецова — обычная десятиклассница, но однажды с ней начинают происходить необычные и пугающие события: во время урока она погружается в видение, в котором на заросшем полынью огромном поле ее кто-то преследует. Разобраться в видениях помогает знакомство с загадочной Рутой: она объясняет Ульяне, что это дар предвидения смерти других людей. Девушка встречает Рэма и Кастета, которые обладают тем же самым проклятым даром и хотят выйти из опасной игры, которую затеяла Рута. Вместе с ними Ульяна все ближе продвигается к тайне ее могущества и самоотверженно бросает ей вызов.



Также в июле:

СНЕГИРЬ (режиссер Борис Хлебников)

По сюжету рыболовное судно​ «Снегирь»​ — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее: желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. В команду вливаются два новичка​, Никита и Максим. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.



(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ (режиссер Каспер Кристенсен)

Чарльз — ловелас, Элэйн — охотница за деньгами состоятельных мужчин. Чтобы эффективнее достигать своих целей, они незаконным путем покупают себе роботов-двойников, которые делают за них всю предварительную работу по соблазнению клиентов. Однажды их пути пересекаются. Их копии влюбляются друг в друга и решают сбежать. Чтобы не оказаться за решёткой, Элэйн и Чарльзу придется объединиться и отправиться в погоню за своими двойниками-роботами.



КРОВЬ ЗА КРОВЬ (режиссер Джон Синглтон)

Бывший снайпер элитных спецслужб Райан всю жизнь любил одну женщину и ради спасения их сына решился на дерзкое ограбление. Теперь он вне закона, но криминальный мир будет играть по его правилам.



СОКРОВИЩА ТОМА СОЙЕРА (режиссер Кирк Харрис)

Легенды о потерянном золоте Тома Сойера всегда будоражили умы молодых людей. Трое старшеклассников решают отправиться в захватывающее, местами опасное, путешествие и попытать свое счастье в поисках клада. А компанию им в этом составит их учительница, в прошлом неутомимая искательница приключений.



ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (режиссер Райан Беллгардт)

В центре истории Венди, обычный тинейджер. Приключения ждут ееё каждый день, ведь она — хранитель тайных врат в затерянный мир динозавров. Однажды детеёныш динозавра решает остаться в нашем времени, но таинственная группа преступников начинает за ним охоту и теперь только Венди сможет вернуть домой питомца юрского периода.



МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (режиссер Анарио Мамедов)

В центре сюжета фильма Ева и Денис — молодая и успешная пара, которая неожиданно для себя оказывается в кризисной ситуации. И им бы разбираться со своими семейными обидами и недопониманиями, но они попадают в паутину невероятных приключений. В этой кутерьме событий Ева принимает решение бороться за свою любовь и берет Дениса в заложники. Вспомнит ли Денис о своих чувствах или останется «связанным» навсегда?



«Детектив Финник» (анимация, новые серии)

Берг кажется тихим и спокойным городком. Однако в реальности он полон тайн и загадок. То вдруг остановятся все часы, то по рельсам проедет трамвай-призрак, то внезапно все улицы заполонят странные собаки. Но жители могут спать спокойно, ведь на страже порядка — Финник, первый в мире детектив-домовой. Этот сыщик обладает уникальным методом проб и ошибок и всегда готов встать на защиту своих друзей и всего города.

Фото: кадр из сериала «Там, где цветет полынь»