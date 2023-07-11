top banner

Новинки онлайн-кинотеатра KION в июле

Автор: Софья Гоголева

11 июля 2023

Свежий сериал и хиты кинопроката

В июле онлайн-кинотеатр KION предлагает к просмотру оригинальные сериалы и фильмы, документальные проекты и лицензионные новинки. Знакомимся с главными эксклюзивными премьерами в июле.

С 1 июля:

«Там, где цветет полынь» (сериал)

Ульяна Кузнецова — обычная десятиклассница, но однажды с ней начинают происходить необычные и пугающие события: во время урока она погружается в видение, в котором на заросшем полынью огромном поле ее кто-то преследует. Разобраться в видениях помогает знакомство с загадочной Рутой: она объясняет Ульяне, что это дар предвидения смерти других людей. Девушка встречает Рэма и Кастета, которые обладают тем же самым проклятым даром и хотят выйти из опасной игры, которую затеяла Рута. Вместе с ними Ульяна все ближе продвигается к тайне ее могущества и самоотверженно бросает ей вызов.


Также в июле:

СНЕГИРЬ (режиссер Борис Хлебников)

По сюжету рыболовное судно​ «Снегирь»​ — плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее: желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. В команду вливаются два новичка​, Никита и Максим. Море изменчиво, и шторм — не главное испытание, которое ждет команду корабля.


(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЕ РОБОТЫ (режиссер Каспер Кристенсен)

Чарльз — ловелас, Элэйн — охотница за деньгами состоятельных мужчин. Чтобы эффективнее достигать своих целей, они незаконным путем покупают себе роботов-двойников, которые делают за них всю предварительную работу по соблазнению клиентов. Однажды их пути пересекаются. Их копии влюбляются друг в друга и решают сбежать. Чтобы не оказаться за решёткой, Элэйн и Чарльзу придется объединиться и отправиться в погоню за своими двойниками-роботами.


КРОВЬ ЗА КРОВЬ (режиссер Джон Синглтон)

Бывший снайпер элитных спецслужб Райан всю жизнь любил одну женщину и ради спасения их сына решился на дерзкое ограбление. Теперь он вне закона, но криминальный мир будет играть по его правилам.


СОКРОВИЩА ТОМА СОЙЕРА (режиссер Кирк Харрис)

Легенды о потерянном золоте Тома Сойера всегда будоражили умы молодых людей. Трое старшеклассников решают отправиться в захватывающее, местами опасное, путешествие и попытать свое счастье в поисках клада. А компанию им в этом составит их учительница, в прошлом неутомимая искательница приключений.


ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА (режиссер Райан Беллгардт)

В центре истории Венди, обычный тинейджер. Приключения ждут ееё каждый день, ведь она — хранитель тайных врат в затерянный мир динозавров. Однажды детеёныш динозавра решает остаться в нашем времени, но таинственная группа преступников начинает за ним охоту и теперь только Венди сможет вернуть домой питомца юрского периода.


МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ (режиссер Анарио Мамедов)

В центре сюжета фильма Ева и Денис — молодая и успешная пара, которая неожиданно для себя оказывается в кризисной ситуации. И им бы разбираться со своими семейными обидами и недопониманиями, но они попадают в паутину невероятных приключений. В этой кутерьме событий Ева принимает решение бороться за свою любовь и берет Дениса в заложники. Вспомнит ли Денис о своих чувствах или останется «связанным» навсегда?


«Детектив Финник» (анимация, новые серии)

Берг кажется тихим и спокойным городком. Однако в реальности он полон тайн и загадок. То вдруг остановятся все часы, то по рельсам проедет трамвай-призрак, то внезапно все улицы заполонят странные собаки. Но жители могут спать спокойно, ведь на страже порядка — Финник, первый в мире детектив-домовой. Этот сыщик обладает уникальным методом проб и ошибок и всегда готов встать на защиту своих друзей и всего города.

Фото: кадр из сериала «Там, где цветет полынь»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Лидеры кинопроизводства представили проекты в Фонде кино
Подробнее
Онлайн-сервисы выступили против легализованного пиратства
Подробнее
«Кинопрайм» Романа Абрамовича запустит в Геленджике кинофестиваль «Маяк»
Подробнее
Okko рассказал о новинках июля
Подробнее
Фонд кино организует питчинг проектов
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Гипнотик» уступает «Переводчику»
Подробнее
«Кинопоиск» представил новинки июля
Подробнее
Стал известен фильм открытия Венецианского кинофестиваля
Подробнее
НМГ и «Платформа» представили второй ежегодный рейтинг социального контента
Подробнее
«Москино» откроет новый кинотеатр
Подробнее
Wink рассказал об онлайн-новинках июля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 3 по 9 июля
Подробнее
«Кинопоиску» назначили штраф в размере 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ
Подробнее
В Иваново подвели итоги XVII Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского
Подробнее
Что смотреть в июле в онлайн-кинотеатре Amediateka 
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат возглавил фантастический боевик «Гипнотик»
Подробнее
Официальная касса России: минувший уикенд обновил антирекорд 2023 года
Подробнее
Касса четверга: прокат возглавил «Гипнотик» с Беном Аффлеком
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6–9 июля
Подробнее
В Нижнем Новгороде прошло открытие фестиваля «Горький fest»
Подробнее