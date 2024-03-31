Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках апреля

Второй сезон «Обоюдного согласия» и много лицензионных новинок

Главная апрельская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре KION – второй сезон драмы «Обоюдное согласие» от Валерии Гай Германики. Главные роли в оригинальном проекте сервиса, который стартует 1 апреля, исполнили Глафира Тарханова, Мария Михалкова-Кончаловская, Диана Арбенина и Максим Ползиков.

Кроме того, зрителей стриминга ждут заключительные серии детектива «Черное солнце» и военной мелодрамы «Вернуть любовь ценой», а также лицензионные новинки библиотеки.

Только на KION

С 1 апреля:

«Обоюдное согласие», 2-й сезон (драма, реж. Валерия Гай Германика)

Марина и Григорий Венишевы празднуют «фарфоровую свадьбу» — они уже двадцать лет вместе и родили троих детей. Он – успешный бизнесмен, основатель реабилитационного центра, у которого в друзьях мэр города Котов и много других влиятельных людей, собравшихся на праздник семейного счастья. Но почему-то по дороге домой Григорий и Марина совсем не веселы, на его признание в любви женщина не отвечает взаимностью. А через несколько минут он будет лежать у подъезда своего дома с кухонным ножом в животе, а она – рыдать в трубку и просить полицию срочно приехать. Следователь Анна допрашивает Марину и докладывает детали своему начальнику. Главная улика — отпечатки супруги на ноже. Шеф не хочет шума вокруг дела и просит сделать все быстро и складно – учитывая дружбу покойного с мэром города. Но складно все равно не получается: на медосмотре у задержанной Марины находят синяки на спине, которые точно не мог нанести погибший во время драки перед смертью. Скорее всего, они являются результатом происходившего в доме Венишевых домашнего насилия.

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Скоро:

ДИКОЕ СЕРДЦЕ (семейный, реж. Маркус Дитрих)

Энни только что переехала в новый город, и у нее совсем нет друзей. Но вскоре она обзаводится очень необычным и верным приятелем — дикой лошадью с добрым сердцем. Связь между девочкой и животным становится очень прочной, но браконьеры крадут его. Теперь Энни должна заручиться помощью одноклассников и попытаться спасти своего друга из рук преступников.

ЛЮБОВЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО (трагикомедия, реж. Фернан Мирас)

Мария, Хави, Паула и Лукас знают друг друга с детства. Трое из них продолжают жить в Буэнос-Айресе, а Хави переехал в Уругвай, где налаживает свою личную жизнь. У Марии случается сердечный приступ, и Хави, по просьбе друзей, срочно приезжает в Аргентину. Все вместе они решают позаботиться о Марии. Они снова та самая компания друзей, которыми были в детстве. И любовь, которую испытывали в детстве Мария и Хави, вспыхивает с новой силой. Но даже любовь не может остановить неизбежное.

SУПЕРКОПЫ: МИССИЯ “БАБУШКА” (комедия, реж. Тарек Будали)

Райан — обычный полицейский, который мечтает о должности в секретной службе Франции. Но его навыки полицейского довольно заурядны. А вот его бабушка — настоящая знаменитость и участница мегапопулярного реалити-шоу. Когда ее похищает мексиканский картель, Райану приходится собрать команду верных друзей и отправиться на суперсекретное задание: их ждут приключения во Франции, Абу-Даби и Мексике. Наградой же станет не только бабушкина благодарность, но, возможно, и повышение по службе.

ЛЕГЕНДА О РУСАЛКЕ (фантастический боевик, реж. Цинь Пэнфэй)

В давние времена во время битвы между двумя кланами был повержен вождь племени русалок. Глава победившего клана, страдавший от загадочного недомогания, умирает, а в убийстве обвиняют его сына. Сбежав из темницы, он пытается найти истинного виновника и стать преемником отца. На берегу Черной реки он встречает русалку. Теперь им вместе предстоит пройти невероятные испытания, сразиться с мастерами боевых искусств и магическими существами.

ОХОТА НА КИЛЛЕРА (криминальный триллер, реж. Джон Кейес)

Когда убивают известного частного детектива Майка Таллини, за дело берется его протеже Кэсси Холт. В свое время он стал единственным человеком, который отнесся к Кэсси с уважением и заботой, помог ей завязать с мрачным прошлым. Поэтому после его жестокого убийства Кэсси решительно настроена найти виновного, лишившего ее самого дорогого. Во время расследования она вынуждена сотрудничать с убийцей, чтобы раскрыть ужасные тайны города и восстановить справедливость.

СОРВАТЬ БАНК (криминальный боевик, реж. Ивес)

Мейсон Годдард — главарь банды высококлассных воров. После того, как очередное ограбление провалилось, он решает инсценировать свою смерть, залечь на дно и начать спокойную жизнь без преступлений. Однако, когда его брат Шон излагает очередной план интересного ограбления, Мейсон не в силах ему отказать. Авантюра быстро идет наперекосяк, и грабители оказываются в ловушке внутри банка, окруженные ФБР. Но вот сюрприз: переговорщиком от спецслужб назначена Амелия Декер, с которой у Мейсона был роман. Возможно, это совпадение станет его спасением.

ПРИНЦЕССА БЕНЗОКОЛОНКИ (криминальный триллер, реж. Бриан Кит Монтгомери мл.)

Джоди Джексон работает на маленькой заправке, разочарованная своей жизнью и тем, что она не стала певицей. Однажды к ней на заправку приходит молодой мошенник Эдди. Он хочет ограбить девушку, но в итоге влюбляется в нее. Вдвоем парочка решает совершить преступление, которое помогло бы им исполнить их мечты и стать свободными.

Фото: кадр со съемок сериала «Обоюдное согласие»