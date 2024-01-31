Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках февраля

Третий сезон «Сергия против нечисти», «Феррари», «Теща» и многое другое

Главная февральская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре KION – третий сезон комедии «Сергий против нечисти. Яга». Роли в сериале, который стартует с 1 февраля, исполнили Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Елена Подкаминская, Дмитрий Куличков и Ян Цапник.

Кроме того, зрителей стриминга ждут ФЕРРАРИ Майкла Манна, комедия ТЕЩА с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым, мистический детектив СИНДРОМ с Оксаной Акиньшиной и многое другое.

Только на KION

С 1 февраля:

«Сергий против нечисти. Яга», 3-й сезон (комедия, реж. Андрей Волгин)

В прошлом сезоне капитан полиции Кракин попал в мир нечисти, а Сергию, Кате и Тетушке удалось победить самого Вия, который воскресил всю поверженную ранее нечисть. Цена за победу оказалась высокой: кто-то из борцов сам стал чудовищем высшего порядка, и каждый из героев подозревает в себе неладное. Когда беда касается Кати — не просто напарницы, а любимой женщины Сергия — он принимает решение заключить сомнительную сделку с Ягой. Тем временем, в Москве начинают пропадать знаменитости, и полиция не может распутать эти дела обычными следственными методами — ведь за исчезновениями стоит мощная нежить с Востока.

Также на сервисе

Скоро:

ТЕЩА (комедия, реж. Аскар Узабаев)

В российской народной культуре существует множество сказок, пословиц и анекдотов про тещ. В новой комедии с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым родственники ненавидят друг друга, но им приходится скооперироваться вокруг общей проблемы — они почему-то поменялись телами.

СИНДРОМ (мистический детектив, реж. Антон Борматов)

Супруги Маша и Кирилл ссорятся в машине по поводу рождения ребенка. В итоге они попадают в сильную аварию, но оба выживают. Маша просыпается в больнице с сильным сотрясением головы, муж ведет себя очень странно, женщина понимает, что-то произошло. Ответ приходит ночью — женщине снится кошмар с несуществующей дочкой.

ДЫХАНИЕ (драма, реж. Роман Каримов)

Действие картины разворачивается во время эпидемии COVID-19. Сотрудники медицинской компании, возвращавшиеся из Китая после покупки аппаратов ИВЛ, сразу отправляются в госпиталь, где царит полный переполох. Мать Виктора доставляют в клинику с неопределенной болезнью, поэтому мужчина скидывает пиджак бизнесмена и надевает белый халат врача.

ФЕРРАРИ (байопик, реж. Майкл Манн)

Италия, 1957, бизнес по производству элитных автомобилей на грани закрытия, вернуться «в седло» Энцо Феррари поможет опасная гонка «Mille Miglia». Дома тоже все сложно: жена Лаура не только не может простить мужу постоянные измены, но и находится в глубоком трауре после гибели их сына.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (анимационный, реж. Василий Ровенский)

Прима-балерина Анастасия готовится к главной партии в постановке «Лебединое озеро», выступать должна она с диадемой, принадлежавшей Екатерине Великой. Анастасия просит свою собачку Марго присмотреть за драгоценностью, но как только та теряет бдительность, вор крадет головной убор. Испуганной и растерянной Марго помогает команда уличных псов под предводительством Самсона.

КОНТРОЛЬ (триллер, реж. Джин Фолэйз)

Подающая большие надежды политик Стелла сделала себе карьеру благодаря тайному роману с премьер-министром Великобритании. За нечестную игру Стеллу решил покарать загадочный преступник: он взял контроль над электромашиной женщины, когда она возвращалась с сыном домой.

ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (байопик, реж. София Коппола)

Присцилла познакомилась с уже звездным Элвисом совсем еще юной школьницей, ее простота и душевность покорили его сердце. Вскоре она переезжает с избранником в поместье «Грейсленд», где сполна окунается в мир сказочной роскоши и тонет в ночной жизни. На самом деле, за бесконечным праздником кроется человеческая трагедия, ожидающая своей развязки.

ИЗ ГЛУБИНЫ (хоррор, реж. Клаудио Фах)

Есть много причин, которые могут превратить в пытку любой полет: кричащие рядом дети, многочасовые ожидания, космические цены на простейшие закуски или крушение судна. Чудом выжившие пассажиры оказываются заперты на дне океана в обломках самолета с ограниченным запасом воздуха. До некоторых пор вежливые и приветливые люди начинают показывать свое истинное лицо.

НАЦИЯ ВОРОВ (боевик)

Каждое неудачное ограбление несчастливо по-своему. Главный герой Джейми отчаялся в попытках свести концы с концами и решил вместе с братом и командой бывших морпехов ограбить банк. После сокрушительного провала они не только теряют шансы внезапно разбогатеть, но попадают на крючок ФБР.

ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ (криминальный триллер, реж. Тони Нардолильо)

Во время Второй мировой войны пропали не только миллионы невинных жизней, но и шедевры искусства. Моне, Ван Гог, Пикассо и другие теперь находятся в руках у олигарха Отто Хуйцена, получившего картины незаконным путем вследствие Холокоста. За справедливость борется команда воров под руководством Люсиль, нацелившейся на состояние Хуйцена.

Фото: кадр из сериала «Сергий против нечисти. Яга»