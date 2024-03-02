Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках марта

«Курьеры», «Черное солнце», «Я – медведь» и многое другое

Главная мартовская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре KION – комедийный сериал «Курьеры». Главные роли в оригинальном проекте сервиса, который стартует с 11 марта, исполнили Владислав Тирон, Милана Бру и Роман Маякин.

Кроме того, зрителей стриминга ждут остросюжетный детектив «Черное солнце», семейная комедия Я – МЕДВЕДЬ, триллер ЧЕРНАЯ ПУДРА и многое другое.

Только в KION

Уже на сервисе:

«Черное солнце» (детектив, реж. Анна Носатова)

Оперуполномоченный капитан Евгений Чагин отправляется в лес под Выборгом, где, по заявлению молдованки Габи, обратившейся в полицию, пропала ее сестра. На месте поисков Чагин обнаруживает остатки костра и на следующий день узнает, что Габи тоже исчезла. Вместе с тем в городе появляется новый следователь — Игорь Жук, он прибывает на место убийства, — одноклассник Чагина убил нескольких бандитов. Чагин пытался помочь однокласснику сокрыть улики. Между Жуком и Чагиным зарождается конфликт, выливающийся в увольнение Чагина из полиции. Вскоре в том же лесу, близ места, куда ездили Чагин и Габи, находят труп без головы и кистей рук. Жуку и Чагину приходится объединиться, чтобы поймать убийцу. Они выясняют, что ранее полиция находила такие же тела, но не связывала дела друг с другом. Становится очевидно, что поймать убийцу не так-то просто, и действует, он, похоже, не один.

С 11 марта:

«Курьеры» (комедия, реж. Илья Максимов)

20-летний Гоша, родившийся в обеспеченной московской семье, «просиживает» штаны на 4 курсе медицинского университета, но очень хочет стать режиссером. Однажды он заявляет матери, что бросает медицинский и будет поступать в киношколу. Мать готова позволить сыну осуществить мечту, но только если он докажет, что сможет хотя бы три месяца прожить без гарантированной финансовой поддержки. В результате, взрослая жизнь обрушивается на вчерашнего подростка: ему нужно, как минимум, найти жилье и заработать хоть какие-то деньги на пропитание. Гоша устраивается курьером в службу доставки, и у него начинается совсем другая жизнь, к которой он оказывается абсолютно не приспособлен. Но постепенно Гоша начинает меняться, хотя все время попадает в нелепые и смешные ситуации.

Скоро:

ЧЕРНАЯ ПУДРА (военная драма, реж. Владимир Бухаров)

Иллюзионист Яков Оттель приезжает в белорусский город Орша для выступления, но его задерживает немецкая армия, и теперь жизнь фокусника в опасности. Благо, у него есть фирменный трюк «Черная пудра», который пока никто не смог разгадать.

Также на сервисе

С 6 марта:

Я – МЕДВЕДЬ (семейная комедия, реж. Кирилл Кемниц)

Семья Ковалевых разваливается: отец-хоккеист Александр из-за травмы больше не может работать, мать Ирина тащит всю семью на себе. Положение спасает сын Женя, притащивший с улицы не бродячего песика, а детеныша медведя.

C 12 марта:

ФЕРРАРИ (байопик, реж. Майкл Манн)

Италия, 1957, бизнес по производству элитных автомобилей на грани закрытия, вернуться «в седло» Энцо Феррари поможет опасная гонка «Mille Miglia». Дома тоже все сложно: жена Лаура не только не может простить мужу постоянные измены, но и находится в глубоком трауре после гибели их сына.

Скоро:

ПОЦЕЛУЙ (мелодрама, реж. Билли Аугуст)

Обычный офицер Антон волей судьбы знакомится с бароном Левенскольдом и затем с его дочерью Эдит. Молодые влюбляются друг в друга, но перед ними стоят тяжелые испытания: его ждет война, а ей нужно восстановиться после сильного повреждения позвоночника.

БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ (байопик, реж. Стефано Мордини)

Лента рассказывает о противостоянии двух компаний: немецкой «Ауди» и итальянской «Лянча». Их гонщики соревнуются в командном турнире, и, хотя «Ауди» уверенно лидирует, глава итальянского концерна Чезаре Фьорио готов на все ради победы, даже на жульничество.

МИССИЯ В МОСКВЕ (криминальный боевик, реж. Герман Яу)

Группа китайских оперативников под прикрытием отправляется в Москву, чтобы поймать банду преступников, грабящих поезда маршрута «Пекин — Москва».

ДЕТЕКТИВ ТАБО (семейный, реж. Мара Эйбль-Эйбесфельдт)

Мальчик по имени Табо живет со своим дядей, смотрителем природного заповедника, в маленькой африканской деревушке. Его заветная мечта — стать детективом и раскрывать сложные преступления. Но есть одна проблема: деревня Табо — спокойное место, в котором ничего не происходит. Однако вскоре все меняется: в заповеднике появляются браконьеры. Мальчик решает взять дело в свои руки, а в расследовании ему поможет новая подруга из Германии, Эмма.

КАК ЗВЕЗДЫ (драмеди, реж. Мария Лойтер)

Две актрисы-неудачницы из кожи вон лезут, чтобы исполнить свою мечту. Соня и Маша живут в старинном доме в центре Москвы и поддерживают друг друга до тех пор, пока первая не получает приглашение в хороший проект.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых – космическая драма ВЫЗОВ с Юлией Пересильд и мелодрама МИСТЕР БЛЕЙК К ВАШИМ УСЛУГАМ с Джоном Малковичем и Фанни Ардан.

Фото: кадр из сериала «Курьеры»