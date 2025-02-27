«МТС Медиа» запускает собственную производственную студию KIONFILM

Она будет заниматься полнометражными картинами для кинопроката и сериалами для стримингов

Холдинг «МТС Медиа» объявил о выведении блока производства оригинального контента в отдельный бизнес – студию KIONFILM. Ее приоритетной задачей станет производство проектов для онлайн-кинотеатра KION, а также других стриминговых платформ, телеканалов и кинопроката. Производственный потенциал – более 30 проектов в год.

Генеральным директором студии станет директор по производству контента KION Максим Филатов, генеральным продюсером – креативный директор KION Илья Бурец, а директором по производству – продюсер Ирина Щербович-Вечер, которая ранее работала в производственном департаменте KION.

Именно под ее руководством из продюсеров KION сейчас формируется производственная команда студии. Среди них креативные продюсеры Яна Лебедева («13 клиническая», «Лада Голд»), Никита Герфанов («Бэби-тур», «Сергий против нечисти», «Ивановы-Ивановы»), Олег Мастич («Кухня», «Гусар») и Юлия Щетинина («Зеркало для оборотня»). Помимо этого, студия заключила эксклюзивные контракты сразу с несколькими творческими командами, что подразумевает их участие в создании проектов KIONFILM:

• Кинокомпания KULIK PRODUCTION – шоураннеры, продюсеры и режиссеры Евгений Кулик, Александра Лупашко, Сергей Наумов, Александр Наумов и другие;

• Кинокомпания LUCKY FILMS и шоураннеры Иван Рымарев, Георгий Гигашвили;

• Режиссер, сценарист и шоураннер Сергей Филатов;

• Режиссеры и шоураннеры Андрей Джунковский и Илья Овсенев;

• Сценаристы Юлия Савенкова и Никита Кукарцев.

Работа KIONFILM предполагает активное взаимодействие с телевизионными каналами и стриминговыми платформами в целях дальнейшей дистрибуции контента, а также производство полнометражных картин для кинотеатрального релиза. Сейчас на стадии продакшна находятся:

• Три совместных проекта с Кинокомпанией братьев Андреасян – полнометражный фильм ЖИЗНЬ ПО ВЫЗОВУ, СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ и комедия ГЕРОИ АНЕКДОТОВ;

• Две картины при участии KULIK PRODUCTION – авантюрная комедия БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ с Сашей Бортич, Евгением Куликом и Даниилом Воробьевым и СТАРЫЙ НОВЫЙ БЫВШИЙ с Елизаветой Базыкиной и Яном Цапником;

• Музыкальный фильм АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС с Анной Пересильд (с Mediaslovo и «Газпром-Медиа Холдинг») и СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ с Евгением Цыгановым, Ириной Розановой и Мариэттой Цигаль-Полищук (со студией RockFilms).

В числе сериалов, которые сейчас находятся в производстве и готовятся к выходу – комедия «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко (при участии кинокомпании «Место силы»), детективная драма «Резервация» с Филиппом Янковским и Денисом Шведовым (совместно с Team Films), комедия «Театральная зона» с Никитой Кологривым и Олегом Верещагиным (совместно с К.Б.А.), комедия «Жека Рассел» с Эльдаром Калимулиным, Екатериной Климовой и Сергеем Новосадом (с LEGIO FELIX), а также криминальная комедия «Попадос» с Макаром Хлебниковым и Елизаветой Ищенко и комедия второй сезон «Нереалити» с Ольгой Дибцевой (в партнерстве с LOOKFILM).

В сценарном девелопменте у KIONFILM – сериал «Капиталисты» (совместно «Студией «ВАМ»), «Капитанская дочка» (Star Media), «Остров Доуэля» по сценарию Андрея Золотарева (с COSMOS Studio), сериал «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым от режиссера Сергея Филатова и по сценарию Никиты Кукарцева и многое другое.