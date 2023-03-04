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Число пользователей Kion в 2022 году увеличилось на 63,4%

4 марта 2023

МТС опубликовала отчет об итогах прошлого года

МТС опубликовала финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 год. Согласно отчету, число абонентов онлайн-кинотеатра Kion, принадлежащего группе, увеличилось на 63,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 6,6 млн. 62% зрителей платформы смотрят оригинальный контент Kion. Общее количество подписчиков платного ТВ (спутниковое, кабельное, IPTV, OTT) выросло на 32,6% год к году, до 11,1 млн.

Количество экосистемных клиентов МТС — тех, что используют два и более сервиса различных категорий — возросло до 13,5 млн рублей на конец истекшего квартала. Это на 71% выше показателя за аналогичный период 2021 года. На долю экосистемных клиентов приходится почти половина получаемых группой доходов. Выручка этого сегмента по итогам прошлого года выросла на 67% и составила более 100 млрд рублей.

Согласно отчету, общая квартальная выручка МТС выросла на 1,6% год к году до 144,4 млрд рублей, годовая — увеличилась на 2,6% — до 541,7 млрд рублей. Операционная прибыль за год сократилась на 7% до 109,44 млрд рублей; скорректированная OIBDA упала на 2% до 224,3 млрд рублей. Доходы группы росли главным образом за счет телеком-, финтех- и медиапроектов.

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