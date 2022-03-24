«Киностудия КИТ» в апреле начнет прием заявок на питчинг комедийных сериалов
Победитель конкурса получит 250 тысяч рублей
«Киностудия КИТ» объявила даты приема заявок на участие в питчинге киностудии «Китчинг», темой творческого конкурса которого станут «Комедийные сериалы». Заявки будут приниматься с 1 по 21 апреля включительно. Список финалистов будет опубликован 13 мая, а очный финал состоится 24 мая в Москве.
Организаторы конкурса ожидают найти новые идеи комедийных сериалов и авторов, способных также воплотить оригинальную идею в сценарий сериала. Победитель получит гонорар в размере 250 тысяч рублей за краткий синопсис сезона и пилотную серию.
Заявка на «Китчинг» должна содержать:
1) сценарий пилотной серии;
2) краткий синопсис сезона;
3) небольшой рассказ о себе.
Требования к формату:
• жанр – комедия;
• хронометраж одной серии – 20-30 минут;
• минимальное количество серий в сезоне – от 8 серий.
Подробные условия «Китчинга» опубликованы на сайте — https://kitching.ru/.