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Андрей Кончаловский запустил культурологическое исследование «Это мы. Родные люди»

Автор: Илья Кувшинов

14 марта 2024

Постановщик предложил всем желающим принять в нем участие

Режиссер Андрей Кончаловский приступил к работе над масштабным культурологическим исследованием «Это мы. Родные люди», которое проводится в рамках проекта «Это мы» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Постановщик предложил всем желающим принять в нем участие и вместе попытаться разобраться, каков наш культурный код и какие мы сами.

«Наша страна имеет множество национальностей, множество языков, и в ней есть люди совсем разных религиозных убеждений: православные, мусульмане, буддисты. Но при этом она состоит из родных людей. Это довольно сложное понятие – “родные люди”. Эта связь ни на что не похожа. Можно сказать, что это общая культура», – подчеркнул Кончаловский.

На протяжении нескольких месяцев режиссер будет задавать свои вопросы жителям нашей страны через свои социальные сети, а любой желающий может прислать ответы на почтовый ящик проекта. Первый вопрос Кончаловского звучит так: «Что мы вкладываем в понятие “родные люди”? Кроме родителей, детей и вообще семьи в широком смысле слова — кого мы считаем родными людьми?» 

Творческая группа исследования проанализирует присланные записи и попробует на их основе определить, какие черты объединяют всех людей, живущих в России.

Фото: кадр со съемок концерта «Первые 100 лет. Юбилей киностудии Мосфильм»

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