Кинопрокатная компания «Кино.Арт.Про» запускает «Корейский киноквартал»

Зрители до осени увидят шесть картин из Южной Кореи

В связи с большой популярностью корейской культуры в России кинопрокатная компания «Кино.Арт.Про» запускает событие под названием «Корейский киноквартал», в рамках которого будут показаны шесть картин мастеров корейского кинематографа: Пак Тэ-мина, Ли Джон-сока, Чон Ён-гина, Ли Хэ-Ёна, Чхве Сон-хёна, а также пройдут лекции по истории и культуре Южной Кореи.

С июля по октябрь российский зритель сможет увидеть корейские киноленты разных жанров, от комедии до детективов. Понять работы корейских режиссеров помогут образовательные лекции, которые будут проведены перед показами фильмов.

20 июля:

Открытие «Киноквартала» — премьера экш-триллера МАЛЫШКА НА ДРАЙВЕ. Это фильм о девушке-курьере (Пак Со Дам), которая не боится рисковать. Картина держит зрителя в напряжении до конца и снята в духе ФОРСАЖА и ТАКСИ.

17 августа

Криминально-психологический детектив ИГРА В ПЕРЕГОВОРЫ — режиссерский дебют Ли Джон Сока — расскажет о сотруднице полиции, которая должна выполнить миссию за 12 часов. Приятным бонусом будет появление в фильме южнокорейского актера и модели Хен Бина.

31 августа:

Следующей картиной программы станет корейский триллер ПРИЗРАЧНАЯ СТАНЦИЯ режиссера Чон Ён-ги. В фильме показана история о журналистке, расследующей городскую легенду. Хоррор стал адаптацией одноименного вебтуна ужасов известного автора Хоран и был по достоинству оценен южнокорейскими зрителями.

14 сентября:

Сентябрь откроет фильм КАК УКРАСТЬ РЕКУ, снятый по корейским народным сказкам режиссером Ким Сон Далем. Действие картины происходит в далекую эпоху династии Чосон, в фильме много ярких декораций и красочных костюмов. Роль одного из главных героев отдана корейскому айдолу Сюмину из группы EXO.

28 сентября:

ФАНТОМ — криминальный боевик о жизни в Кореи в период японского колониального владычества. Картина режиссера Ли Хэ-ена отчасти напоминает детективы Агаты Кристи, отчасти — китайскую дораму «Детектив Эл». Режиссер вдохновлялся китайским романом Май Цзя «Ветер».

12 октября:

Завершает квартал драма ПОВЕЗЛО С БРАТОМ, в которой показана история о пианисте-самородке. Режиссер картины — Чхве Сон Хен. Фильм очень полюбился публике. Он напоминает оскароносную картину ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ, но с совершенно новым видением психической особенности главного героя.

Фото: постер фильма КАК УКРАСТЬ РЕКУ