XI фестиваль «Короче» объявил даты проведения

Открыт прием заявок на участие

XI Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» объявил даты проведения. Смотр пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде. В связи с расширением программы фестиваль в этом году будет продлен на 3 дня.

Также фестиваль открыл прием работ на участие в конкурсе. Подать заявку можно на официальном сайте до 1 июля включительно.

В конкурс короткометражного кино принимаются игровые и анимационные фильмы хронометражем от 3 до 24 минут, снятые на русском языке. В прошлом году в основном конкурсе было представлено 25 короткометражных фильмов, всего на фестивале было показано около 70 картин.

С этого года на «Короче» появится программа дебютных полнометражных картин. Для участия в полнометражной секции принимаются первые самостоятельные режиссерские работы продолжительностью не менее 60 минут, снятые на русском языке в 2022-2023 гг.

Программным директором новой секции стала киновед, продюсер и киноэксперт Ситора Алиева. «В условиях серьезной конкурентной борьбы за новый контент, свежий взгляд, новое лицо и т.п. качественные дебютные работы интересны всем. За последнее время вектор внимания существенно сместился в сторону дебютантов. Существует и государственная политика в сфере поддержки молодых кинематографистов. Можно сказать, что этот сегмент индустрии развивается наиболее интенсивно, что подтверждают и постоянно растущее число киношкол, и волна независимого и регионального дебютного кино. Молодые авторы сегодня снимают и мейнстрим, и сериалы, и авторское кино. Чего мы ждем от них? Талантливых, профессиональных и самобытных фильмов», — рассказала Алиева.

Федор Бондарчук, глава попечительского совета фестиваля, заявил: «Я рад, что фестиваль «Короче» расширяет возможности для начинающих авторов, так как поддержка дебютантов очень важна. Этот смотр давно стал местом притяжения продюсеров и представителей индустрии, мы знаем много историй успеха, связанных с этим фестивалем. И полнометражная дебютная программа, уверен, откроет нам еще больше талантливых креативных авторов».