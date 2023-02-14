Сергей Косинский назначен новым заместителем гендиректора холдинга «Газпром-Медиа»

Он займется развитием цифровых и инновационных проектов

Сергей Косинский назначен заместителем генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» по развитию цифровых и инновационных проектов. На этой должности он сменил Александра Моисеева.

Ранее Сергей Косинский работал в должности советника генерального директора ООО «ГПМ Проекты». Там в сферу его ответственности входило, среди прочего, развитие видеохостинга RUTUBE, онлайн-кинотеатра Premier и платформы вертикальных видео Yappy. В пресс-службе холдинга указывают, что до сотрудничества с компаниями «Газпром-Медиа Холдинга» Косинский занимался инвестированием в венчурные высокотехнологические проекты.

«Рад стать частью высококлассной команды специалистов, чтобы вместе формировать наше инновационное будущее. Уверен, общими усилиями мы создадим новые эффективные технологии и ускорим процесс цифровой трансформации в Холдинге», – цитирует Косинского пресс-служба ГПМХ.

Александр Моисеев покинул компанию в связи с переходом на другую работу.