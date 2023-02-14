top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Сергей Косинский назначен новым заместителем гендиректора холдинга «Газпром-Медиа»

Сергей Косинский назначен новым заместителем гендиректора холдинга «Газпром-Медиа»

Автор: БК

14 февраля 2023
Газпром-медиа

Он займется развитием цифровых и инновационных проектов

Сергей Косинский назначен заместителем генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» по развитию цифровых и инновационных проектов. На этой должности он сменил Александра Моисеева. 

Ранее Сергей Косинский работал в должности советника генерального директора ООО «ГПМ Проекты». Там в сферу его ответственности входило, среди прочего, развитие видеохостинга RUTUBE, онлайн-кинотеатра Premier и платформы вертикальных видео Yappy. В пресс-службе холдинга указывают, что до сотрудничества с компаниями «Газпром-Медиа Холдинга» Косинский занимался инвестированием в венчурные  высокотехнологические проекты.

«Рад стать частью высококлассной команды специалистов, чтобы вместе формировать наше инновационное будущее. Уверен, общими усилиями мы создадим новые эффективные технологии и ускорим процесс цифровой трансформации в Холдинге», – цитирует Косинского пресс-служба ГПМХ.

Александр Моисеев покинул компанию в связи с переходом на другую работу.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Аватар: Путь воды» заработал в России не менее 2,4 млрд рублей
Подробнее
«Аватар: Путь воды» установил рекорд сборов в Казахстане
Подробнее
Минкультуры планирует разработать закон о пресечении пиратского показа фильмов
Подробнее
Проекты Disney исчезнут из российских онлайн-кинотеатров в марте 2023 года
Подробнее
Касса четверга: «Чебурашка» по-прежнему опережает все новинки
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Свободные отношения»
Подробнее
«Национальная Медиа Группа» начинает прием заявок на участие в творческой мастерской «НМГ Дебют»
Подробнее
Disney сократит траты на контент на $3 млрд
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 9–12 февраля
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 6 по 12 февраля
Подробнее
Фестиваль «Зимний» объявил даты проведения в 2023 году
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении закон о запрете видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатрах
Подробнее
Международная касса: «Титаник» соревнуется с сиквелом «Аватара»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Быть» и «Свободные отношения» борются за лидерство среди новинок
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Фишер»
Подробнее
Официальная касса России: «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» стартовали со второй строчки
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Быть»
Подробнее
Глава Disney не возражает против продажи сервиса Hulu
Подробнее
Роскомнадзор запустил систему распознавания запрещенного контента
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Непослушная»
Подробнее