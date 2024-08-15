Жора Крыжовников объявил о новом проекте о Москве

Он выступит режиссером, сценаристом и продюсером грядущего сериала

Режиссер и креативный продюсер «НМГ Студии» Жора Крыжовников анонсировал новый проект, который будет посвящен Москве. Он рассказал об этом на пресс-конференции, посвященной запуску «Московской международной недели кино».

«Такой личный момент – мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Мы так привыкли к тому, что вокруг нас происходит… Но когда ты смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности – всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, то понимаешь, что произошло и как похорошела «наша саванна», как говорилось в одном мультфильме», – заявил Крыжовников.

Кинематографист также подтвердил, что выступает режиссером, сценаристом и продюсером грядущего сериала.

Напомним, что ранее в рамках конкурса национального контента, который проводит Институт развития интернета (ИРИ), было анонсировано сериальное переосмысление мелодрамы МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ, получившее название «МСНВ».