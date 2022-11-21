Стали известны лауреаты 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК

Гран-при получил российский фильм «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама»

В Москве состоялась церемония закрытия 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Всего в этом году было принято 208 заявок на участие, из которых для конкурсной программы отобрано 62 фильма. В главном молодежном кинофоруме приняли участие представители 46 киношкол из Кении, Уганды, Марокко, Эфиопии, Сенегала, Великобритании, Германии, Бельгии, Канады, Швейцарии, Беларуси, Азербайджана, Хорватии, Колумбии, Китая, Индии, Ирана, Израиля, Казахстана и других стран.

Жюри международного этапа в этом году возглавил гендиректор Агентства кинематографии Республики Узбекистан и Международного кинофестиваля в Ташкенте Фирдавс Абдухаликов. В составе жюри работали Хонг Сангву, адвайзер по кино России и Центральной Азии на Пусанском Международном кинофестивале (Южная Корея), Ирина Марголина, сценарист, продюсер и кинорежиссер (Россия), Маджид Эсмаили, генеральный директор музея кинематографии Исламской Республики Иран (Иран), Улусой Нилай, профессор университета Бахчешехир (Турция), Владимир Карачевский, директор «Беларусьфильм» (Белоруссия).

Список победителей смотра:

• Гран-при — «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама», режиссер Рауль Гейдаров, ВГИК, мастерская А.К. Котта и В.К. Котта, Россия

• Приз за лучший игровой фильм — «Небесный конь», режиссер Махарши Кашьяп, Институт кино и телевидения Сатьяджита Рая, Индия

• Приз за лучший документальный фильм — «Зари», режиссер Арман Голипур Даштаки, Исфаханский университет искусств, Иран

• Приз за лучший анимационный фильм — «Визионер», режиссер Всеволод Булавкин, ВГИК, мастерская И.А. Пшеничной, Россия

• Специальный диплом профессионального жюри за мультимедиа-проект — «Малевич. За гранью нуля», режиссер Иван Батурин, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Россия

• Специальный диплом профессионального жюри «За самоиронию киноязыка» — «Ботинки», режиссеры Талемва Пиус, Исико Абубакер, Фабрика талантов MultiChoice, Уганда

• Специальный диплом профессионального жюри «За трогательность киноповествования» — «НаШелковом пути», режиссер Шерзод Назаров, Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, Узбекистан

• Специальный диплом профессионального жюри «За кинематографическое мастерство» — «Не дыши», режиссер Милад Насим Собхан, Иранский университет искусств, Иран

• Специальный диплом профессионального жюри «За сохранение человеческих ценностей» — «Кассета», режиссер Темур Муродов, Первый зарубежный филиал ВГИК в Ташкенте, мастерская О. А. Агишева, Узбекистан

• Специальный диплом профессионального жюри «За единение с родной природой» — «Мээрман», режиссер Айкол Нурланбек уулу, Кыргызско-турецкий университет Манас, Кыргызстан

• Специальный диплом профессионального жюри «За культурное наследие» — «Анна Ардова. Маленькие пьесы», режиссер Арина Прошина-Кулик, ВГИК, мастерская С.В. Мирошниченко и С.Л. Зоновой, Россия

• Специальный диплом профессионального жюри «За творческую энергию» — «Рыцарь», режиссер НикитаКравчук, ВГИК, мастерская В.И. Хотиненко, Россия

• Приз студенческого жюри за лучший фильм — «Джунко», режиссер Миншо Лимбу, Киноакадемия «Эверест», Непал

• Специальный диплом студенческого жюри «За любовь к жизни» —«Соколики», режиссер Юлия Макарова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Россия

• Специальный диплом студенческого жюри «За прямую передачу чувства от экрана к сердцу» — «Путешествие в амнезию», режиссер Анук Кильян-Дебор, Национальная школа визуальных искусств Ла Камбр, Бельгия

• Специальный диплом студенческого жюри «За проникновенность в воплощении художественного замысла» — «Мы там были», режиссер Элен Мкртчян, операторы: Степан Казарян, Моника Саргсян, Российско-Армянский Университет, Армения

• Специальный диплом студенческого жюри «За соответствие формы и содержания» — «С 9 до 5», режиссер Маша Шарович, Университет искусств в Белграде, Сербия

• Приз Продюсерского центра «ВГИК-Дебют» «Перспектива» — «От одного Зайца», режиссер Глеб Кучинский, ВГИК, мастерская А.Г. Плоткиной

• Приз зрительских симпатий по итогам голосования по регионам — «Самый счастливый день», режиссер Юлиана Гримута, ВГИК, мастерская А.Г. Плоткиной

42-ий фестиваль проходил в год 90-летия со дня рождения Андрея Тарковского, творчество которого было представлено в ретроспективе в рамках специальной программы.

Международный студенческий фестиваль ВГИК проводят Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», АНО «Творческая студия “СТЕЛЛА”» при поддержке Минкультуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Москвы.

Генеральный спонсор 42-го Международного студенческого фестиваля ВГИК – ПАО «Газпром», спонсор смотра — «Газпромбанк».