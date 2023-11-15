Креативный продюсер Яна Лебедева перешла из «Иви» в KION

Это еще одна заметная кадровая перестановка на стриминге за последнее время

В «Иви» очередные кадровые перестановки – креативный продюсер Яна Лебедева покинула компанию, чтобы присоединиться к команде Центра Креативного Продюсирования онлайн-кинотеатра KION.

По информации пресс-службы сервиса, она займется отбором новых материалов и заявок, разработкой идей оригинальных проектов KION в команде продюсеров, а также работой над сценариями, утверждением творческих групп, контролем подготовительных и съемочных периодов проектов.

В качестве креативного продюсера Лебедева работала над линейкой оригинальных сериалов «Иви». В их числе – «И снова здравствуйте!», «Химера», «Разрешите обратиться» и «Лада Голд».

Фото: пресс-служба KION