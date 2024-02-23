«Лед 3» заработал миллиард в российском прокате
Автор: БК
23 февраля 2024
Покорение знакового рубежа случилось на 10-й день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 17:05 (мск) 23 февраля, кассовые сборы ленты ЛЕД 3 (NMG) составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на 10-й день проката ленты.
Фильм Юрия Хмельницкого стал 26-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и пятой за 2024 год – ранее этот порог перешагнули БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, ХОЛОП 2, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ и МАСТЕР И МАРГАРИТА.
ЛЕД 3 вышел на экраны кинотеатров 14 февраля.
Фото: кадр из фильма ЛЕД 3
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