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«Лед 3» заработал миллиард в российском прокате

Автор: БК

23 февраля 2024

Покорение знакового рубежа случилось на 10-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 17:05 (мск) 23 февраля, кассовые сборы ленты ЛЕД 3 (NMG) составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на 10-й день проката ленты.

Фильм Юрия Хмельницкого стал 26-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и пятой за 2024 год – ранее этот порог перешагнули БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, ХОЛОП 2, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ и МАСТЕР И МАРГАРИТА.

ЛЕД 3 вышел на экраны кинотеатров 14 февраля.

Фото: кадр из фильма ЛЕД 3

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