Дэнзел Вашингтон и Спайк Ли готовят англоязычный ремейк триллера Акиры Куросавы

Разработкой проекта занимаются студия A24 и Apple Original Films

Дэнзел Вашингтон и Спайк Ли вновь поработают вместе. По сообщению Deadline, тандем готовит англоязычный ремейк криминального триллера Акиры Куросавы РАЙ И АД.

В центре повествования оригинальной ленты оказывается преуспевающий бизнесмен, который должен решить, платить ли выкуп похитителям, укравшим по ошибке не его сына, а ребенка его шофера.



Разработкой ремейка занимаются студия A24 и Apple Original Films. Ожидается, что Ли сядет в режиссерское кресло проекта, а Вашингтон – исполнит главную роль. Начало съемок запланировано на март.

РАЙ И АД станет пятым совместным проектом тандема. Последний раз Вашингтон и Ли работали вместе над криминальным триллером НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР, который вышел на экраны в 2006 году.

Фото: кадр со съемок фильма НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР