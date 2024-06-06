top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Режиссер бондианы все еще хочет снять фильм о блокаде Ленинграда

Режиссер бондианы все еще хочет снять фильм о блокаде Ленинграда

Автор: Илья Кувшинов

6 июня 2024

Впервые Ли Тамахори заявил о своем желании в 2011 году

Режиссер УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС Ли Тамахори по-прежнему заинтересован в том, чтобы сделать картину, посвященную блокаде Ленинграда. Об этом постановщик рассказал в интервью «Известиям».

«Мне нужно, чтобы выделили на это деньги. Меня поразило два момента Второй мировой войны – блокада Ленинграда и Сталинградская битва. Но то, как русские удерживали Ленинград в течение 600 дней… Это просто невероятная история сплочения людей! Я всегда был этим очарован. Есть что-то в природе коммунистического духа Советского Союза. Люди тогда боролись за свою жизнь и просто не могли сдаться. Но история самой осады города просто поразительная. И те грузовики, которые двигались по озеру. Я всегда думал, что хотел бы снять такую масштабную эпическую историю», – подчеркнул он.

Впервые Тамахори заявил о своем интересе к фильму о блокаде во время визита в Россию на II Санкт-Петербургский Международный Кинофорум в 2011 году – тогда он говорил, что не хочет снимать «ура-патриотическое кино или спекуляцию на тему человеческого страдания», а сама история должна быть «простой, но очень мощной по воздействию».

Фото: кадр со съемок фильма УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Стали известны победители III Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Касса четверга: лента «Манюня: Приключения в Москве» возглавила прокат
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июня
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Манюня» вырвалась в лидеры
Подробнее
Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров убрать фильмы и сериалы с ЛГБТ*-контентом
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 мая – 2 июня
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в мае 2024 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Манюня» обошла «Майора Грома»
Подробнее
Фестиваль «Медвежонок» раздал награды
Подробнее
Новинки июня в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Трейлеры картин «Сто лет тому вперед» и «Майор Гром: Игра» победили на Golden Trailer Awards
Подробнее
В Перми открылся фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»
Подробнее
Названы лауреаты фестиваля «Новое движение»
Подробнее
В Великом Новгороде стартовал кинофестиваль «Новое движение»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 27 мая – 2 июня 2024 года
Подробнее
Еще два российских фильма попали в программу Шанхайского кинофестиваля
Подробнее