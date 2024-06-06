Режиссер бондианы все еще хочет снять фильм о блокаде Ленинграда

Впервые Ли Тамахори заявил о своем желании в 2011 году

Режиссер УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС Ли Тамахори по-прежнему заинтересован в том, чтобы сделать картину, посвященную блокаде Ленинграда. Об этом постановщик рассказал в интервью «Известиям».

«Мне нужно, чтобы выделили на это деньги. Меня поразило два момента Второй мировой войны – блокада Ленинграда и Сталинградская битва. Но то, как русские удерживали Ленинград в течение 600 дней… Это просто невероятная история сплочения людей! Я всегда был этим очарован. Есть что-то в природе коммунистического духа Советского Союза. Люди тогда боролись за свою жизнь и просто не могли сдаться. Но история самой осады города просто поразительная. И те грузовики, которые двигались по озеру. Я всегда думал, что хотел бы снять такую масштабную эпическую историю», – подчеркнул он.

Впервые Тамахори заявил о своем интересе к фильму о блокаде во время визита в Россию на II Санкт-Петербургский Международный Кинофорум в 2011 году – тогда он говорил, что не хочет снимать «ура-патриотическое кино или спекуляцию на тему человеческого страдания», а сама история должна быть «простой, но очень мощной по воздействию».

Фото: кадр со съемок фильма УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС