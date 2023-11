Nintendo и Sony Pictures займутся экранизацией игры «Легенда о Зельде»

Режиссером проекта выступит Уэс Болл

Экранизация игры «Легенда о Зельде» все-таки появится на больших экранах. The Hollywood Reporter сообщает, что Nintendo разрабатывает проект совместно с Sony Pictures Entertainment. Режиссером фильма выступит постановщик трилогии БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ Уэс Болл. Главный управляющий директор Nintendo и геймдизайнер Сигэру Миямото, создавший фэнтезийную серию игр The Legend of Zelda, подтвердил работу над картиной в своих соцсетях. «Я уже много лет разрабатывал игровой фильм по мотивам своей игры вместе с продюсером Ави Арадом. Теперь мы официально приступили к работе над картиной, причем сама компания Nintendo примет активное участие в его создании. До завершения работы над лентой пройдет еще немало времени, но я надеюсь, что вы с нетерпением будете ждать ее выхода», – заявил он. Первая игра из серии The Legend of Zelda появилась на приставках NES в 1986 году. В центре ее повествования – юный герой по имени Линк, который должен освободить принцессу Зельду из плена злого Ганона и спасти королевство Хайрул. В 2015 году Netflix пытался запустить анимационный сериал по мотивам игры, но проект так и не случился.

Фото: постер игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom