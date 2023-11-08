top banner

Nintendo и Sony Pictures займутся экранизацией игры «Легенда о Зельде»

Автор: Илья Кувшинов

8 ноября 2023

Режиссером проекта выступит Уэс Болл

Экранизация игры «Легенда о Зельде» все-таки появится на больших экранах. The Hollywood Reporter сообщает, что Nintendo разрабатывает проект совместно с Sony Pictures Entertainment.

Режиссером фильма выступит постановщик трилогии БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ Уэс Болл.

Главный управляющий директор Nintendo и геймдизайнер Сигэру Миямото, создавший фэнтезийную серию игр The Legend of Zelda, подтвердил работу над картиной в своих соцсетях.

«Я уже много лет разрабатывал игровой фильм по мотивам своей игры вместе с продюсером Ави Арадом. Теперь мы официально приступили к работе над картиной, причем сама компания Nintendo примет активное участие в его создании. До завершения работы над лентой пройдет еще немало времени, но я надеюсь, что вы с нетерпением будете ждать ее выхода», – заявил он.

Первая игра из серии The Legend of Zelda появилась на приставках NES в 1986 году. В центре ее повествования – юный герой по имени Линк, который должен освободить принцессу Зельду из плена злого Ганона и спасти королевство Хайрул. В 2015 году Netflix пытался запустить анимационный сериал по мотивам игры, но проект так и не случился.

Фото: постер игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Предпродажи уикенда: вперед всех вырвалась фантастика «Человек ниоткуда»
Подробнее
«По щучьему велению» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках ноября
Подробнее
Okko рассказал о новинках ноября
Подробнее
Касса четверга: лидером остается «По щучьему велению»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках ноября
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
Предварительная касса четверга: лидировать продолжает «По щучьему велению»
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 30 октября – 5 ноября 2023 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках ноября
Подробнее
Инсайдеры рассказали о текущем кризисе в Marvel
Подробнее
Российские дистрибьюторы активно закупают контент на AFM 2023
Подробнее
Стали известны лауреаты Токийского международного кинофестиваля
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Саша против!»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «По щучьему велению» уверенно выигрывает во второй раз
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2023 года
Подробнее