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«Ленфильм-дебют» начал прием заявок на участие в новом сезоне лаборатории

Автор: БК

5 февраля 2024

Подача заявок продлится до 31 марта

Стартовал прием заявок в третью лабораторию «Ленфильм-дебют». Участники, прошедшие отбор, смогут под руководством профессионалов индустрии дебютанты доработать свои сценарии полнометражных художественных фильмов до готовых к запуску проектов. Учебные очные сессии пройдут в июне, сентябре и декабре 2024 года в Санкт-Петербурге на базе киностудии «Ленфильм». 

Подача заявок продлится до 31 марта. В конкурсе могут участвовать режиссеры-дебютанты (самостоятельно или вместе со сценаристом), имеющие как минимум одну снятую работу — например, короткий метр или документальный фильм. Подробнее о регламенте можно узнать на официальном сайте лаборатории.

В начале мая организаторы объявят шорт-лист из 30 авторов, в середине мая – финальный список участников.

Завершающим событием станет питчинг готовых проектов перед представителями крупнейших российских кинокомпаний, Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино. Один из проектов лаборатории возьмет в реализацию киностудия «Ленфильм».

Мастерами лаборатории в этом году выступят Александра Васнецова и Всеволод Коршунов, а в числе кураторов заявлены: Александр Велединский, Николай Хомерики, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Марина Разбежкина, Анна Пармас, Любовь Борисова, Бакур Бакурадзе и Наталия Мещанинова.

Обучение пройдет на бесплатной основе, включая обеспечение проезда и проживания для иногородних студентов на время очных сессий. 

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