Стартовал прием заявок на участие в лаборатории «Ленфильм-дебют»

Заявки принимаются до 16 мая

2 апреля открылся прием заявок на участие в четвертом сезоне лаборатории «Ленфильм-дебют». Участники, попавшие в десятку финалистов, смогут доработать свои сценарии под руководством ведущих российских кинематографистов и представить проекты на питчинге перед продюсерами и представителями кинокомпаний для получения финансирования.

Прием заявок продлится до 16 мая.

К участию приглашаются режиссеры или творческие команды в составе режиссера и сценариста. Ключевое условие: режиссер должен быть дебютантом в полном метре, но иметь как минимум одну завершенную работу в формате короткометражного или документального фильма, либо веб-сериала.

В этом году кураторами лаборатории выступят Иван Болотников, Любовь Борисова, Евгений Григорьев, Александр Домогаров-младший, Александр Касаткин, Владимир Котт, Андрей Кравчук, Константин Лопушанский, Святослав Подгаевский и Иван И. Твердовский.