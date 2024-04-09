«Ленфильм-дебют» завершил прием заявок на участие в новом сезоне лаборатории

В отборе приняли участие 513 режиссеров из 80 городов и населенных пунктов России

Лаборатория «Ленфильм-дебют» завершила прием заявок. По словам организаторов, проекты своих первых полнометражных картин прислали 513 режиссеров из 80 городов и населенных пунктов России.

География конкурса обширна: несмотря на то, что больше всего работ пришли из Москвы и Санкт-Петербурга, в нем также приняли участие кинематографисты из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Уфы, Перми, а также Нижегородской, Калининградской, Свердловской, Самарской, Воронежской Новосибирской, Оренбургской областей, Карелии, Башкортостана, Татарстана, Якутии, Северной Осетии, Бурятии и многих других регионов.

30 апреля будет объявлен шорт-лист из 30 дебютантов, а 17 мая – финальный список десяти участников.

Мастерами лаборатории в этом году выступят Александра Васнецова и Всеволод Коршунов, а в числе кураторов заявлены Александр Велединский, Николай Хомерики, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Марина Разбежкина, Анна Пармас, Любовь Борисова, Бакур Бакурадзе и Наталия Мещанинова.

Финалом лаборатории станет питчинг перед продюсерами, кинокомпаниями и представителями Министерства культуры, который состоится в декабре.