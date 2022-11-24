Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Фильмы с запрещенной информацией не смогут получить прокатные удостоверения

Госдума единогласно приняла в финальном третьем чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии, трансгендерности.

Согласно данному закону, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Размер штрафов составит до 10 млн рублей.

Запрет вводится на пропаганду в Интернете (в том числе в компьютерных играх), аудиовизуальных сервисах, кино, СМИ, книгах и рекламе.

Также устанавливается запрет продажи товаров (в том числе зарубежных), содержащих запрещенную информацию.

Нарушающие установленные нормы сайты будут включены в реестр запрещенных и заблокированы.

Примечательно, что на платных аудиовизуальных сервисах доступ информации с демонстрацией ЛГБТ будет возможен при помощи специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Распространение подобной информации возможно там, где данная инициатива технически возможна.

Фильмы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, не будут получать прокатное удостоверение.

За нарушение закона о пропаганде среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 тысяч до 400 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 800 тысяч — для должностных лиц, от 800 тысяч до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток — для юридических лиц.

За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тысяч до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до 2 млн — для должностных лиц, от 1 млн до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток юридических лиц.

За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тысяч до 200 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 400 тысяч — для должностных лиц, от 800 тысяч до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток — для юрлиц.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства за подобные нарушения будет грозить выдворение за пределы РФ.