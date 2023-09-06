Ричард Линклейтер продолжит съемки своего 20-летнего проекта после окончания забастовок

Выход фильма на экраны запланирован в 2039 году

Ричард Линклейтер, представивший на Венецианском кинофестивале комедийный боевик НАЕМНЫЙ УБИЙЦА (Hit Man), сообщил о том, что планирует продолжить съемки своего долгостроя – мюзикла МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ – после окончания голливудских забастовок.

«Если получится, то мы совсем скоро вновь будем снимать, – сказал режиссер на пресс-конференции смотра. – Надеюсь, что к тому времени вопрос с забастовками будет решен. Думаю, что каждый в Голливуде понимает происходящее, потому что все недовольны. Но это и есть проблема – когда вы работаете в одной отрасли, и все недовольны, значит пришло время что-то менять».

Работа над экранизацией одноименного мюзикла Стивена Сондхайма, повествующего о композиторе, который переживает творческий и жизненный кризис, началась в 2019 году.

Линклейтер принял решение, что фильм будет сниматься блоками на протяжении 20 лет – его выход на экраны запланирован в 2039 году. Главные роли в проекте исполняют Пол Мескал, Бини Фелдштейн и Бен Платт.

Тем временем, НАЕМНЫЙ УБИЙЦА с Гленом Пауэллом и Адриа Архоной куплен для российского проката компанией «Парадиз». Точная дата выхода на экраны пока неизвестна.

Фото: соцсети фестиваля