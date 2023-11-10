Выручка Lionsgate за второй квартал 2023 года перевалила за $1 млрд

Отмечается, что во многом это произошло благодаря росту прибыли киноподразделения

Lionsgate отчиталась о своих доходах и убытках за второй квартал (июль – сентябрь) 2023 года. По сообщению Deadline, выручка компании составила больше $1 млрд – во многом благодаря росту прибыли киноподразделения.

Это в разы превышает результат за аналогичный период прошлого года, который составил $858 млн. Чистый убыток сократился с $1,8 млрд в 2022-м до $888 млн.

Выручка киноподразделения Lionsgate выросла на 77% до $395,9 млн, а прибыль – на 22% до $67,5 млн. Отмечается, что рост был обеспечен за счет увеличения продаж ДЖОНА УИКА 4 на домашнем видео, а также за счет переноса прибыли с кинотеатральных релизов за первое полугодие финансового 2024 года и наращивания библиотеки проектов.

В телевизионном сегменте выручка снизилась на 9% до $393,9 млн из-за забастовки гильдий сценаристов и актеров, а прибыль выросла c $13,6 млн до $63,2 млн, благодаря дебюту приквела ДЖОНА УИКА – сериала «Континенталь» – на сервисах Peacock и Prime Video.

Фото: кадр из фильма ДЖОН УИК 4