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Короткометражный фильм режиссеров из России взял приз на фестивале в Локарно

Автор: БК

17 августа 2024

Лента «Гимн чуме» в ближайшее время также будет показана на смотре в Италии

Экспериментальная лента «Гимн чуме», снятая режиссерским коллективом Ataka51, получила приз Pardino d’Argento в короткометражном конкурсе на 77-м кинофестивале в Локарно.

В центре повествования 12-минутного фильма – оркестр, который записывает в старом советском зале композицию по мотивам «Пира во время чумы» Александра Пушкина, однако им мешает невидимая и пугающая сила. Музыку к картине написали Леонид Фёдоров и Владимир Мартынов.

В творческий коллектив Ataka51 входят режиссеры Александр Епихов, Дмитрий Горбатый и Филипп Иванов.

В ближайшее время «Гимн чуме» также будет показан на международном кинофестивале короткометражного кино Concorto Film Festival в Италии.

Фото: кадр из фильма «Гимн чуме»

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