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Кинофестиваль в Локарно объявил победителей

Автор: Илья Кувшинов

13 августа 2023

Главный приз смотра достался иранской ленте КРИТИЧЕСКАЯ ЗОНА

76-й Международный кинофестиваль в Локарно назвал лауреатов этого года. Deadline сообщает, что главный приз швейцарского смотра – «Золотой леопард» – достался ленте иранского режиссера Али Ахмадзаде КРИТИЧЕСКАЯ ЗОНА (Mantagheye Bohrani).

Постановщик не присутствовал на церемонии закрытия, потому что ему запрещено покидать родную страну. В прошлом месяце власти вызвали Ахмадзаде в Министерство безопасности Ирана, где пытались оказать не него давление, чтобы снять картину с конкурса. Компания Luxbox Paris, занимающаяся международными продажами фильма, и продюсер Сина Атаейан Дена также получили сообщения с угрозами и требованиями отказаться участвовать в смотре.

Лента, которую описывают как «гимн свободе и сопротивлению в Иране», была снята без разрешения властей незадолго до начала недавних протестов в стране. В центре повествования КРИТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ – человек, который путешествует по преступному миру Тегерана со своей собакой, продает наркотики и исцеляет страдающие души. Это четвертый фильм Али Ахмадзаде, которому официально запрещено работать режиссером в Иране – его картины рассказывают о мятежной молодежи страны и их противостоянии власти.

В этом году кинофестиваль в Локарно также ввел новую актерскую гендерно-нейтральную награду, которые теперь вручают вместо призов за лучшие мужские и женские роли – в основном конкурсе смотра ее удостоились Димитра Влагкопулу за фильм ЖИВОТНОЕ (Animal) и Рене Саутендейк за СЛАДКИЕ СНЫ (Sweet Dreams). Приз за лучшую режиссуру достался Марине Врода за СТЕПНОЕ (Stepne), а награду Europa Cinemas Label за лучший европейский фильм получил ЯННИК (Yannick) Квентина Дюпье.

Фото: кадр из фильма КРИТИЧЕСКАЯ ЗОНА

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