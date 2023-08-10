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В программе кинофестиваля в Локарно стало меньше женщин-режиссеров

Автор: Илья Кувшинов

10 августа 2023

Из общего количества заявок, поданных на участие в смотре этого года, женщины составили всего 26,3%

Художественный руководитель кинофестиваля в Локарно Джиона А. Наззаро рассказал, что в программе киносмотра этого года оказалось меньше работ женщин-режиссеров.

По сообщению ScreenDaily, кинокритик принял участие в мероприятии, организованном Швейцарской женской аудиовизуальной сетью (SWAN) в честь пятилетия подписания документа о соблюдении гендерного равенства при составлении программ кинофестивалей – в августе 2018 года Локарно стал первым фестивалем класса «А» после Канн, взявшим на себя подобное обязательство.

В ходе мероприятия Наззаро пояснил, что из общего количества заявок, поданных на участие в смотре этого года, количество работ женщин-режиссеров составило всего 26,3%, а мужчин – 66,8%. Стоит отметить, что в итоговой программе соотношение слегка изменилось – до 30,2% женщин и 63,5% мужчин.

Тем не менее, это на 6,5 процентного пункта ниже, чем количество фильмов от женщин в программе 2022 года. «В прошлом году в конкурсе одного Локарно было больше женщин, чем на всех остальных фестивалях, вместе взятых», – заявил художественный руководитель.

Церемония закрытия 76-го Международного кинофестиваля в Локарно пройдет 12 августа.

Фото: соцсети фестиваля

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