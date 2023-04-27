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Российские кинотеатральные сети получили многомиллиардные убытки в 2022 году

Автор: БК

27 апреля 2023

Эффект от ухода Голливуда оказался сопоставим с пандемией

Выручка российских кинотеатральных сетей в 2022 году сократилась почти вдвое, показчики понесли многомиллиардные убытки. Об этом говорится в материале РБК, основанном на бухгалтерских документах крупнейших компаний сектора.

Согласно данным портала, выручка АО «Синема парк», главного юрлица Объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк», управляющего 65 кинотеатрами, в 2022 году составила 4,6 млрд рублей. Это на 43,2% меньше суммы 2021 года. Сопоставимую выручку — 4,3 млрд рублей — Объединенная киносеть привлекла в пандемийном 2020 году. Чистый убыток АО «Синема парк» в 2022-м достиг 1,8 млрд рублей. В 2021 году компания получила 861,8 млн чистой прибыли. Убыток сети из-за антиковидных мер в 2020-м составил 7,8 млрд рублей. 

Выручка другого юрлица сети, ООО «РСМ», управляющего 12 кинотеатрами, сократилась на 47,3%, до 1,1 млрд руб. Чистый убыток достиг отметки в 482,4 млн рублей. Прибыль компании годом ранее составила 37 млн рублей.

У КАРО ( ООО «КАРО Фильм Менеджмент») выручка продемонстрировала падение на 41,8%, до 2,2 млрд рублей. В 2022 году чистый убыток показчика составил 1,3 млрд рублей против 9,4 млн убытка в 2021 году. 

У «Киномакса» выручка сократилась на 46,6%, примерно до 2 млрд рублей. Убыток достиг отметки в почти 1 млрд. Годом ранее компания сумела привлечь прибыль в 193,4 млн. Аналогичное падение выручки демонстрирует «Синема Стар»: минус 44,2% к 2021 году (491,5 млн в абсолютном выражении). Убыток этой компании в 2022 году превысил 40 млн рублей. 

Основным фактором падения заработков отечественных киносетей стал уход голливудских мейджоров из России. Валовые кассовые сборы в 2021 году оценивались в 40,7 млрд рублей, из них почти 75% составляли заработки иностранных релизов. За 2022 год рынок сократился на 41,9% и составил 23,7 млрд рублей, при этом доля зарубежного контента упала на 47,9%.

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