Сергей Лукьяненко, «Союзмультфильм» и Okko работают над вселенной российских супергероев

Ее героями станут отечественные ученые, исследователи, а также фольклорные и анимационные персонажи

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала в ходе ПМЭФ-2024, что студия работает вместе с писателем Сергеем Лукьяненко и онлайн-кинотеатром Okko над оригинальной медиафраншизой о российских супергероях.

«Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе. В результате художественного переосмысления они были наделены новыми характерными чертами и смыслами», – заявила она.

Предварительное название проекта – ОРДЕН АЛОЙ ЗВЕЗДЫ. Ожидается, что героями франшизы, разработанной Лукьяненко вместе с писателем Сергеем Волковым, станут знаменитые отечественные ученые, исследователи, а также фольклорные и анимационные персонажи. В их числе – Левша, Аэлита, Василиса, Семен Дежнев, инженер Гарин, Ихтиандр и другие.

По словам Слащевой, на основе вселенной можно разрабатывать новые литературные произведения, серию игровых фильмов, полнометражные анимационные картины, компьютерные игры, различную лицензионную продукцию и многое другое.