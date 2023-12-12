Лупита Нионго возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Смотр пройдет с 15 по 25 февраля

Берлинский кинофестиваль назвал имя председателя жюри грядущего смотра – почетная должность достанется актрисе Лупите Нионго.

На официальном сайте фестиваля, отмечается, что после получения в 2014 году премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме 12 ЛЕТ РАБСТВА Нионго «стала одной из самых заметных международных актрис, вдохновляющей как зрителей, так и кинокритиков».

Программа грядущего смотра будет объявлена 22 января на официальной пресс-конференции, а сам 74-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА