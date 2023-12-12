Лупита Нионго возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Автор: Илья Кувшинов
12 декабря 2023
Смотр пройдет с 15 по 25 февраля
Берлинский кинофестиваль назвал имя председателя жюри грядущего смотра – почетная должность достанется актрисе Лупите Нионго.
На официальном сайте фестиваля, отмечается, что после получения в 2014 году премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме 12 ЛЕТ РАБСТВА Нионго «стала одной из самых заметных международных актрис, вдохновляющей как зрителей, так и кинокритиков».
Программа грядущего смотра будет объявлена 22 января на официальной пресс-конференции, а сам 74-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.
Фото: кадр из фильма ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА
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